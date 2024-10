“Giornata degli Anziani”, oggi l’incontro nell’aula consiliare del Comune di Fiumicino

Picca: “Un momento per riflettere sull’importanza del rispetto, cura e gratitudine che dobbiamo avere verso di loro”

La commissione servizi sociali ha accolto, durante il suo svolgimento, tutte le sostanze dei centri anziani per celebrare una giornata speciale, dedicata ai nonni ed agli anziani. Nel corso dell’incontro, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca hanno espresso la loro vicinanza a tutte le realtà locali che ospitano ed accudiscono gli anziani del territorio, donando ai rappresentanti presenti in Aula, una targa come segno di gratitudine e riconoscimento per le cure che quotidianamente riservano alle persone assistite presso le diverse strutture presenti nell’ambito comunale.

“La Giornata degli Anziani è un momento per riflettere sull’importanza del rispetto, della cura e della gratitudine che dobbiamo avere verso gli anziani, custodi di storie, esperienze e valori che ci guidano nel presente e ci ispirano verso il futuro – ha dichiarato l’Assessore Picca – Donne e uomini che hanno attraversato epoche di grandi cambiamenti, superato difficoltà e contribuito alla crescita della società. Il vostro esempio ci insegna il significato profondo di resilienza, sacrificio e dedizione”.

“E’ giusto ricordare – ha proseguito l’Assessore – e lo abbiamo voluto fare in una sede ufficiale, l’importanza di mantenere viva la connessione tra le generazioni. In un mondo che cambia rapidamente, dove la tecnologia sembra allontanarci dalle tradizioni e dal contatto umano, è fondamentale creare ponti tra giovani e anziani. Da voi le nuove generazioni, possono imparare lezioni preziose che solo la vita vissuta può insegnare e tramandare: l’importanza della pazienza, il valore della famiglia, il significato del tempo ben speso”.

“L’incontro di oggi vuole essere inoltre un richiamo alla responsabilità collettiva. Abbiamo il dovere, come società, di garantire che gli anziani vivano la loro vita con dignità, serenità ed in compagnia. La solitudine, l’isolamento e l’abbandono sono realtà che purtroppo non possiamo ignorare e ciascuno di noi, nel proprio piccolo, può fare la differenza: con un sorriso, una visita, un gesto di attenzione. Vi ringraziamo per tutto quello che avete fatto e continuate a fare per le nostre famiglie e la nostra comunità, come nonni, genitori e rappresentati di ciò che significa essere parte di una grande storia comune, una storia che continua a crescere grazie al vostro contributo” ha concluso l’assessore Monica Picca