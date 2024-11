Fregene, presso il Parco Biolcati un pino di Aleppo in onore del grande artista Marcello Mastroianni

Venerdì 29 novembre la piantumazione alla presenza del Sindaco Baccini e dell’Assessore Costa

In occasione del 100° anniversario di Marcello Mastroianni, venerdì 29 novembre, alle 9, presso il Parco Biolcati in via Maiori a Fregene, verrà piantato un pino di Aleppo in onore del grande artista italiano.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Fiumicino in collaborazione con il “Comitato Marcello Mastroianni” riprende un evento che si era svolto il 20 luglio, ma in quell’occasione, a causa del caldo, non era stato possibile piantare l’albero.

A distanza di qualche mese, la piantumazione avrà luogo alla presenza del Sindaco Mario Baccini e dell’Assessore all’Ambiente Stefano Costa. Nel corso della cerimonia sarà inoltre apposta una targa commemorativa dedicata all’indimenticabile attore italiano.