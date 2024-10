Fiumicino, tutto pronto per la “Festa di Corte”

Appuntamento domenica 27 ottobre, dalle 15 alle 18, nella settecentesca Villa Guglielmi

di Dario Nottola

È tutto pronto per l’evento che rievoca un momento della storia di Fiumicino. Domenica 27 ottobre, dalle 15 alle 18, con ingresso gratuito, nella cornice della settecentesca Villa Guglielmi, andrà in scena la “Festa di Corte“. La rievocazione storica, organizzata dalla Pro Loco, farà rivivere l’atmosfera delle feste nobiliari, tra abiti sfarzosi e balli. In programma le esibizioni di balli d’epoca a cura della Compagnia Nazionale di Danza Storica, diretta da Nino Graziano Luca. L’evento si svolge con il Patrocinio del Comune.

La residenza, oggi sede della Biblioteca comunale, fu utilizzata all’epoca da ricche famiglie nobili per battute di caccia e sontuosi banchetti ed ha ospitato anche il celebre compositore francese Claude Debussy oltre a Papa Gregorio XVI ed i ravennati giunti per avviare i lavori di bonifica del territorio. In agenda anche l’apertura di alcune sale interne di Villa Guglielmi: ambienti, arredati secondo il gusto dell’epoca, tra dame che prendono il thè, domestiche impegnate nei lavori di servitù e giocatori assorti in partite di scacchi. Non mancheranno altri figuranti in abito d’epoca ad impersonificare personaggi illustri ed ospiti tipici della Villa.

“In una sala sarà anche allestita la mostra fotografica sul Borgo Valadier, che quest’anno compie il suo bicentenario. Tra le iniziative per celebrare il bicentenario della costruzione del nucleo abitativo originario di Fiumicino, lungo il porto canale, sarà presentato un Cortometraggio che simula un “cinegiornale”, con immagini in bianco e nero, e che ricostruisce, con personaggi in abiti d’epoca, come Valadier preparò il progetto ed il borgo che prese vita con i suoi primi abitanti. Il filmato è stato realizzato con una cinepresa professionale del 1954, usando vera pellicola da 16mm”, sottolinea il Presidente della Pro Loco, Giuseppe Larango.