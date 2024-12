Fiumicino rende omaggio a tre figure simbolo del territorio con l’intitolazione di spazi pubblici

Baccini: La memoria di Zaini, Scaratti e Cirignano deve essere di guida per tutti noi”

La Giunta Comunale, guidata dal Sindaco, Mario Baccini, ha approvato, tre importanti delibere che prevedono l’intitolazione, di altrettanti luoghi del territorio, a figure storiche che hanno contribuito alla crescita e alla coesione della comunità locale.

“L’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a tre cittadini che, ciascuno a suo modo, hanno dato un contributo al benessere e allo sviluppo della nostra città – lo dichiara il Sindaco, Mario Baccini – Si tratta di un gesto simbolico, ma dal valore profondo, voluto per ricordare e trasmettere l’importanza dell’impegno civico, del senso di comunità e della solidarietà”.

Il ponticello che attraversa il Rio Tre Denari, che collega le piste ciclabili delle località di Passoscuro e Maccarese, sarà intitolato alla memoria di Cesare Zaini, noto come il “Sindaco di Passoscuro”. Nato a Roma il 22 febbraio 1937 e scomparso il 2 dicembre 2018, Zaini è stato una figura di riferimento per la comunità di Passoscuro, dove si è distinto per la sua dedizione nel risolvere i problemi quotidiani del territorio, senza mai fare distinzione di ideologie politiche. La sua instancabile attività lo ha portato a ricoprire il ruolo di consigliere comunale, dove ha sempre lavorato per il bene della città e dei suoi abitanti.

A Torrimpietra, l’area tra via della Torre di Pagliaccetto e via Francesco Marcolini, sarà intitolata a Francesco Scaratti, nato a Roma il 19 febbraio 1939 e scomparso il 16 agosto 2013. Nasce calcisticamente nella compagine del suo paese, Torrimpietra, per approdare poi alle giovanili della Roma; l’esordio in serie A avviene il nel 1960, durante la partita Spal- Atalanta. Nel 1961 torna nella Capitale per giocare con la Tevere Roma, dove affronterà 3 campionati, ricoprendo diversi ruoli e nel 1964 viene arruolato dal Mantova in serie A per poi riapprodare nella squadra che amerà maggiormente, la Roma dove gioca fino al 1973, ricoprendo anche il ruolo di capitano. Nella sua carriera ha totalizzato complessivamente 128 presenze e 6 reti in serie A, e 73 presenze e 12 reti in serie B ed è stato allenatore di diverse squadre giovanili tra cui Torrimpietra, Ladispoli e Maccarese. L’impegno verso i più giovani e la passione per il calcio sono stati determinanti nella carriera di Scaratti, e con l’intitolazione di quest’area pubblica si intende perpetuare il suo ricordo e la sua eredità sportiva.

Infine, il campo di basket di via dei Serrenti, in località Passoscuro, sarà dedicato alla memoria di Alvaro Cirignano, nato a Roma il 16 dicembre 1957 e scomparso improvvisamente il 18 agosto 2020. Cirignano è stato una figura di riferimento per la ASD Polisportiva Passoscuro Calcio 1975, in particolare nel settore giovanile. La sua dedizione non si è limitata però al calcio: ha anche svolto un ruolo centrale nella parrocchia di Sant’Anna, con la promozione di numerosi eventi di beneficenza, contribuendo alla crescita della comunità locale con grande umiltà e spirito di servizio. Responsabile della Caritas di zona, ha sempre operato in silenzio per aiutare i più bisognosi, un esempio di solidarietà e impegno.

“Fiumicino è una città che cresce con il cuore e con la memoria, non solo grazie alla sua bellezza e alle sue infrastrutture ma anche per mano di tutte quelle persone che come Cesare, Francesco e Alvaro, la vivono ogni giorno e la rendono migliore. La memoria di Zaini, Scaratti e Cirignano deve essere di guida per tutti noi, affinché possiamo affrontare le sfide del domani con la stessa passione e lo stesso spirito di servizio.” conclude il Primo Cittadino