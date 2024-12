Fiumicino, presepi viventi e concerti animeranno i prossimi appuntamenti sul territorio

Ecco tutti gli eventi per i prossimi giorni

di Dario Nottola

Saranno presepi viventi e concerti ad animare i prossimi appuntamenti delle festività sul territorio di Fiumicino. Sabato 28, alle ore 18, nella parrocchia Signora di Fatima ad Aranova, il Comune di Fiumicino propone “Natale in Musica – Gospel” con la regia di Marcello Cirillo e la Direzione musicale di Demo Morselli. Sempre il 28 la Pro Loco Testa di Lepre, a Tragliata, presso la sala del Borgo di Del Gallo, alle 16, presenta canti di Natale ed un coro Gospel mentre, a Torrimpietra, presso la chiesa di S. Antonio Abate, alle 16, ci sarà la rappresentazione vivente della “Natività“.

La Pro Loco di Fiumicino, domenica 29, alle 10, ha in agenda una visita guidata alla Necropoli di Isola Sacra, mentre il Museo del Saxofono, in via del Molini, a Maccarese, alle 18.30, si terrà un Concerto con un protagonista d’eccezione, Mikhail Kazakov, uno dei più giovani e talentuosi saxofonisti russi, accompagnato dalla pianista Alisa Meltser.

Il 30, alle 21, ad Isola Sacra, nella parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, ci sarà il Concerto natalizio dei Cori parrocchiali. Infine, prima di una lunga serie di appuntamenti dedicati alla Befana, il 1° gennaio, per Capodanno, due i Concerti: alle 17, presso la Chiesa San Pietro Apostolo a Testa di Lepre, ed alla stessa ora nel Museo del Saxofono di Maccarese.