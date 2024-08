Fiumicino, oggi la commemorazione in memoria di tutti i Caduti in guerra ed in mare

Dopo la funzione religiosa deposta una corona di alloro al monumento dedicato di Piazza Grassi

Oggi pomeriggio l’Assessore Raffaello Biselli ha preso parte alla Santa Messa, celebrata in memoria di tutti i Caduti in guerra ed in mare, presso la chiesa Santa Maria Porto della Salute in Fiumicino, in Via della Torre Clementina. Dopo la funzione religiosa, accompagnato dalle autorità civili, Militari e Religiose, ha deposto una corona di alloro al monumento dedicato di Piazza Grassi.

“Un gesto simbolico, ma carico di significato, per un momento di profonda riflessione e rispetto verso coloro hanno sacrificato la propria vita a favore di ideali come la libertà – ha dichiarato l’Assessore – La memoria dei Caduti in guerra ed in mare è un dovere collettivo, un impegno che ci ricorda quanto sia preziosa la pace e quanto sia fondamentale lavorare per preservarla ogni giorno”.