“Fiumicino in Fiore” conclusi i lavori di abbellimento della rotatoria all’inizio di Viale Coccia di Morto, di fronte Idrovore di Maccarese

A breve la riqualificazione della rotonda d’accesso ad Aranova e delle rotatorie intermedie lungo via Coccia di Morto

Continua il percorso di riqualificazione del verde urbano nel Comune di Fiumicino con la realizzazione del progetto pilota “Fiumicino in Fiore”. Dopo gli interventi dei mesi scorsi sulle rotonde di Fregene, Passoscuro, Fiumicino all’ingresso nord della città, l’iniziativa, volta a migliorare l’aspetto estetico ed ambientale del territorio, ha visto la conclusione dei lavori di abbellimento della rotatoria situata all’inizio di Viale Coccia di Morto, di fronte all’Idrovore di Maccarese.

L’area, delimitata da una ciliatura in lamiera zincata e riempita con lapillo vulcanico, materiale che oltre ad avere una funzione estetica, contribuisce al mantenimento dell’umidità del suolo e alla riduzione della crescita di erbacce, è stata arricchita con piante ornamentali che aggiungono bellezza ed un tocco naturale al paesaggio. Tra le essenze scelte figurano: il rosmarino prostrato, l’oropetalum e la lantana camara. Inoltre, è stato installato un impianto di irrigazione a goccia automatico per garantire un’efficiente gestione delle risorse idriche, favorendo il risparmio d’acqua e la salute delle piante nel lungo termine.

“Con il progetto ‘Fiumicino in Fiore’ non stiamo solo valorizzando l’aspetto estetico delle nostre strade, ma puntiamo anche a promuovere una gestione ecologica e responsabile del verde pubblico – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora che hanno contribuito ad abbellire i vari ingressi della città. A breve partiranno i lavori di riqualificazione della rotonda d’accesso ad Aranova e delle due rotatorie intermedie lungo via Coccia di Morto“.

“L’Amministrazione Comunale è fortemente impegnata anche nella manutenzione e nella tutela del patrimonio arboreo. Purtroppo, negli ultimi mesi abbiamo dovuto abbattere diversi alberi in tutto il territorio comunale che, a causa di una lunga trascuratezza e mancato monitoraggio, erano ormai malati e rappresentavano un pericolo di caduta. Tra i primi interventi in programma c’è quello nell’area davanti alla parrocchia di Fregene, dove nei mesi scorsi si è reso necessario l’abbattimento di un pino. Non appena le temperature saranno più miti, procederemo con la piantumazione di un nuovo albero a sostituzione del precedente” conclude Stefano Costa, sottolineando che l’Amministrazione provvederà a piantare due nuovi alberi per ogni esemplare abbattuto