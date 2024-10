Fiumicino, il parco della Liburna torna fruibile al pubblico

Sabato e domenica ricco weekend di appuntamenti per festeggiare la riapertura

Verrà restituito alla cittadinanza il prossimo 12 ottobre, il parco della Liburna a Fiumicino. Adiacente la scuola media Emilio Segré, dopo vari tentativi di utilizzo, l’area era stata abbandonata all’incuria da oltre 10 anni. Due anni fa la Regione Lazio lo aveva dato in concessione all’associazione Saifo, che si occupa di portare a termine i lavori della costruenda Liburna, la nave romana in legno di quercia e a grandezza naturale, che la famiglia di maestri d’ascia Carmosini, sta lentamente e sapientemente ricostruendo.

Dopo oltre un anno di lavori da parte dei volontari di Saifo, il parco è stato bonificato, sfalciato, è stata ripristinata la corrente elettrica e la rete idrica, nonché è tornato ad essere fruibile l’anfiteatro da oltre 100 posti presente al suo interno.

Per festeggiare questo primo traguardo, sabato 12 e domenica 13 ottobre Saifo, in collaborazione con Africa Sottosopra, ha organizzato un week end ricco di appuntamenti. Si comincia Sabato alle ore 16.30 con l’apertura ufficiale dei cancelli del parco, su via del Faro. A seguire visita guidata al cantiere della Liburna e al piccolo museo adiacente. Alle 18,00 concerto del coro polifonico Centonote e alle 19 esibizione della band I Pastrocchi. Il concerto ha lo scopo di raccogliere fondi per il progetto di aiuto e sostegno alla ragazze madri del Malawi, con la creazione di una casa rifugio e corsi di perfezionamento lavorativi. L’ingresso pertanto sarà gratuito ma sarà ben gradita una sottoscrizione di sostegno all’associazione Africa Sottosopra.

Domenica, infine, in occasione della settimana dedicata al Tevere Day, nuova visita guidata gratuita al cantiere della Liburna. Cancelli aperti dalle ore 10 alle 13.