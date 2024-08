Fiumicino, bagno di folla per la festa dell’Assunta

L’appuntamento più suggestivo ed atteso dell’estate sul litorale romano

di Fernanda De Nitto

Come tradizione si è tenuta nel giorno di Ferragosto, a Fiumicino, la suggestiva e storica processione a mare dedicata a Maria Santissima Assunta, con la partecipazione di un suggestivo bagno di folla ed imbarcazioni di cittadini, romani e turisti.

Le celebrazioni hanno avuto inizio nella parrocchia S. Maria Porto della Salute con la messa solenne presieduta dal Vescovo della Diocesi di Porto e Santa Rufina Mons. Gianrico Ruzza, insieme con i sacerdoti della Diocesi, alla presenza delle autorità civili e militari, tra le quali, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino, il consigliere comunale Giuseppe Picciano.

La statua lignea della Madonna è stata accompagnata in processione su Via Torre Clementina, centro storico della città, dai pescatori locali e dalla banda musicale della Pro Loco di Fiumicino.

La processione a piedi si è conclusa nei pressi della passerella pedonale, per essere imbarcata, accompagnata da una folla festante. A condurre l’Assunta a mare è stato il peschereccio Nonno Ciro ed altre numerose imbarcazioni tra cui pescherecci, natanti, imbarcazioni da diporto, moto d’acqua e motovedette della Capitaneria di Porto e delle altre forze dell’ordine.

Tra il frastuono delle sirene festanti e del numerosissimo pubblico partecipante alla cerimonia l’imbarcazione ha raggiunto il largo, ad un miglio dalla costa, dove è ancorata sul fondale la Madonnina subacquea, per il lancio della corona di alloro dedicata a tutti i caduti del mare. Al rientro nel porto la Madonna è stata salutata da inni e applausi scroscianti, prima di fare il suo ritorno in parrocchia.

A garanzia dell’incolumità e dell’ordine pubblico, la manifestazione è stata seguita dal lavoro di squadra della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e delle Associazioni d’Arma in Congedo e di Protezione Civile oltre che da diversi equipaggi della Capitaneria di Porto, con la presenza del Comandante Capitano di Vascello (CP) Silvestro Girgenti.

La solenne processione del giorno di Ferragosto, presente nel territorio per volontà della devozione francescana dalla fine del XIX secolo, richiama ogni anno a Fiumicino l’attenzione di migliaia di cittadini, turisti e romani, desiderosi di partecipare, con profondo sentimento religioso e curiosità alla celebrazione, accompagnando la Madonna dell’Assunta verso il suo mare, ribadendo, in tal modo, la profonda devozione dell’intera città e la preghiera dei pescatori per una produttiva attività durante tutto l’anno.