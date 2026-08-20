Fiumicino, a Villa Guglielmi concerto al tramonto per i 30 anni della Riserva del Litorale Romano

Manny Fioretti al pianoforte nella pineta di Villa Guglielmi. Appuntamento il 5 settembre a ingresso gratuito

di Dario Nottola

Un concerto per “pianoforte solo”, immersi nella pineta di Villa Guglielmi, con le luci del tramonto a fare da scenografia naturale. Sul “palco” naturale il Maestro Manny Fioretti, per un’ora in cui musica e natura si incontreranno per festeggiare insieme i 30 anni della Riserva del Litorale Romano.

La proposta musicale spazierà tra brani classici e attuali, con medley di gruppi e autori conosciuti da grandi e piccoli, in modo da abbracciare più gusti musicali possibili. L’appuntamento è per sabato 5 settembre, nell’area verde di Villa Guglielmi, con ingresso gratuito.

“Il nostro consiglio? Portate un telo per sedervi sull’erba: lasciatevi avvolgere dal verde della pineta e dai colori del tramonto, per vivere il concerto nel modo più naturale possibile”, sottolineano i promotori.

L’evento, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, vede la collaborazione del Teatro Traiano – Scuola d’Arte, ArteMatica e Thru Ballet. “Vi aspettiamo per un’ora di musica immersi nella natura”, è l’invito finale.