Fiumicino, 25 novembre: in Aula Consiliare un evento per la prevenzione e la sicurezza

Tra gli argomenti trattati vi saranno le modalità di richiesta di aiuto attraverso il numero unico di emergenza europeo 112.

Il 25 novembre alle 16, l’Aula Consiliare aprirà le porte ad un evento dedicato alla “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne“. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino e dalla Regione Lazio e organizzato in collaborazione con l’Associazione “Donne per la sicurezza”, si propone di creare un dibattito ed un confronto di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Tra gli argomenti trattati vi saranno le modalità di richiesta di aiuto attraverso il numero unico di emergenza europeo 112.

Saranno presenti in aula il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca, moderatrice dell’evento. Tra gli ospiti, interverranno il Direttore Regionale per l’Emergenza, Protezione Civile e N.U.E. 112 e il Presidente di Evoluzione Lis i quali illustreranno strumenti e strategie per assistere anche le donne in difficoltà con disabilità uditive.

“L’obiettivo di questo evento – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini – è sensibilizzare la comunità su un tema drammatico e purtroppo ancora attuale, offrendo spazi di confronto e informazione. È fondamentale che le donne sappiano di non essere sole e che esistano strumenti concreti per chiedere aiuto, come il numero unico europeo 112, che può rappresentare un salvagente in situazioni di emergenza. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare per costruire insieme una rete di consapevolezza e solidarietà”.