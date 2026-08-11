Ferragosto, l’appello del presidente Lipu Polinori: “Festeggiare senza ferire la biodiversità”

Rispetto per la natura tra siccità e temperature record

di Dario Nottola

Un’estate di temperature record, una siccità prolungata ed un rischio incendi che minaccia quotidianamente il nostro patrimonio naturale. In vista del Ferragosto, tradizionalmente dedicato alle gite fuori porta e ai festeggiamenti all’aperto, Alessandro Polinori, presidente della Lipu/BirdLife Italia, lancia un appello a tutti i cittadini, alle istituzioni locali ed ai turisti per chiedere comportamenti responsabili e rispettosi di un ecosistema “ormai al limite della sopportazione”.

“I nostri territori e gli animali selvatici stanno attraversando settimane di fortissimo stress termico e idrico – dichiara il presidente della Lipu – In un momento di così grande vulnerabilità per la biodiversità, i tradizionali festeggiamenti di Ferragosto rischiano di trasformarsi nel colpo di grazia per aree naturali e fauna. Per questo chiediamo a tutti di rinunciare a quelle abitudini che, seppur percepite come innocue, si rivelano devastanti”.

Nel suo appello, la Lipu chiede esplicitamente di evitare quattro pratiche estremamente pericolose: non accendere fuochi o falò: con la vegetazione resa arida dalla siccità, basta una singola scintilla portata dal vento per scatenare roghi devastanti che distruggono habitat secolari e uccidono migliaia di animali.

E poi non utilizzare botti, petardi e fuochi pirotecnici: oltre a rappresentare un ulteriore innesco per gli incendi, il forte impatto acustico “genera il terrore negli animali selvatici e domestici, provocando fughe incontrollate, schianti mortali, abbandono dei nidi e, in molti casi, la morte per infarto”. Ed ancora: non lanciare lanterne cinesi: “suggestive ma letali, le lanterne portano letteralmente il fuoco incontrollato dal cielo verso i boschi”.

Infine, non liberare palloncini in volo: “quella che sale in cielo è plastica che, inesorabilmente, ricadrà a terra o in mare, diventando una trappola mortale per uccelli, tartarughe e fauna marina che la scambiano per cibo, morendo per soffocamento”.

Invece di celebrare con esplosioni e falò, il presidente della Lipu propone una piccola ma fondamentale azione di solidarietà verso la natura: “Lasciamo a disposizione degli animali selvatici una ciotola d’acqua fresca. Basterà posizionare un contenitore basso sui nostri balconi, nei giardini, o all’ombra di un albero per offrire un ristoro vitale a uccelli, ricci, insetti impollinatori e altri piccoli animali stremati dal caldo e dalla sete. Mettendo magari un sasso all’interno della ciotola per evitare che gli insetti vi affoghino. È un gesto silenzioso, a costo zero, ma che ha il potere di salvare molte vite”.

“La natura ci regala ogni giorno scenari straordinari – conclude Alessandro Polinori – e in questo Ferragosto così fragile il miglior modo per ringraziarla è non lasciarvi cicatrici. Divertirsi con empatia si può: facciamo in modo che a far festa, quest’anno, sia anche il pianeta che ci ospita”.