Ferragosto, Fiumicino si prepara per la tradizionale Processione a mare: un rito che ha quasi un secolo di storia

La Sacra immagine della Madonna sarà imbarcata sul peschereccio “Nonno Ciro”

di Dario Nottola

Sarà il peschereccio “Nonno Ciro” a trasportare la Sacra Immagine della Madonna per la tradizionale processione a mare di Ferragosto, a Fiumicino. Un rito che ha quasi un secolo di storia.

Le celebrazioni per la solennità dell’Assunta saranno al via, nella parrocchia Santa Maria Porto della Salute, domenica 11 agosto, alle 21, con la Processione con la Statua della Madonna per alcune vie della Parrocchia senza “concorso del popolo”.

Tra i vari riti, il 14 la S. Messa per tutti i Caduti in guerra ed in mare con la deposizione della corona al monumento di Piazza Grassi. Giovedi 15 Agosto, alle 11.30, la S. Messa Solenne. Alle 17 la S. Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Porto e Santa Rufina, Gianrico Ruzza, che sarà seguita, per l’appunto, dalla suggestiva Processione a mare. Alla presenza di Autorità civili e militari, la Sacra immagine della Madonna, trasportata dai pescatori su via Torre Clementina, sarà imbarcata poi sul peschereccio Nonno Ciro. Faranno da cornice imbarcazioni da pesca ed unità della Capitaneria di Roma e militari. Le banchine del porto canale saranno le tribune naturali per ospitare le migliaia di fedeli e visitatori che assisteranno al rito di Ferragosto. A largo ci sarà il lancio di una corona di alloro in onore dei Caduti del mare.

La cornice degli spettacoli, nel programma di “Notti d’Estate” del Comune di Fiumicino, su via Torre Clementina, vedrà martedi 13 Agosto, alle 21, la finale regionale di Miss Italia e la proclamazione di “Miss Riviera Tirrenica”; mercoledi 14, alle 21, sul palco la comicità di Antonio Giuliani mentre Giovedi 15, alle 21, la serata Tribute Band Queen con i “ReQueen”.