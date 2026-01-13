Domenica ecologica, Roma riparte dalla terra

Il 18 gennaio blocco dei veicoli in Fascia Verde e cinque piazze animate da agricoltura sostenibile, filiera corta ed educazione alimentare

di Dario Nottola

Il 18 gennaio sarà, a Roma, la prima domenica ecologica del 2026 che prevede il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico all’interno nella zona ZTL ‘Fascia Verde’ dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Le deroghe e le eventuali rimodulazioni interdittive delle fasce orarie saranno comunicate nell’ordinanza di prossima pubblicazione.

In questa occasione l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti ha voluto dedicare la giornata ai temi dell’agricoltura e dei suoi legami con la sostenibilità ambientale, l’economia circolare, le produzioni territoriali di qualità e a filiera corta, l’educazione alimentare e i progetti di solidarietà.

In cinque piazze della città – Piazza dei Re di Roma, Piazza della Balduina, Largo Agosta, Piazza Santa Maria Liberatrice e Piazza Farnese, dalle 9:30 alle 18, saranno allestiti stand istituzionali e di aziende agricole del territorio romano e si terranno incontri con biologi nutrizionisti, laboratori per bambini, degustazioni.

Un programma di eventi reso possibile dalla collaborazione con CIA – Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Coldiretti, Slow Food, gli Istituti Tecnici Agrari ‘Emilio Sereni’ e ‘Giuseppe Garibaldi’ e l’ENPAB – Ente Nazionale Previdenza Assistenza Biologi.

Il programma dettagliato è consultabile sulla pagina dedicata al 18 gennaio del sito: www.sabatoblu.roma.it – Le prossime domeniche ecologiche sono previste il 22 febbraio e il 29 marzo.