Domenica 10 novembre torna il mercatino O.P.I. in Piazza G.B. Grassi

Una iniziativa con un duplice obiettivo: promozione delle attività artigianali e sensibilizzazione contro la violenza di genere

di Fernanda De Nitto

Si rinnova l’appuntamento con il Mercatino delle O.P.I, Associazione del territorio nata per promuovere le attività artigianali frutto dell’ingegno e della manualità di tante donne e uomini che con capacità ed inventiva realizzano le più disparate creazioni, dai gioielli all’oggettistica, dai prodotti per la casa a esclusive ed uniche idee regalo.

Domenica 10 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 19.00, il Mercatino sarà presente a Fiumicino, in Piazza Giovan Battista Grassi. L’evento di domenica prossima avrà il duplice obiettivo di promuovere a cittadini e turisti le attività dell’organizzazione e dei suoi artigiani e di sensibilizzare gli stessi relativamente alla delicata ed importantissima tematica della violenza sulle donne.

Infatti, in Piazza G.B. Grassi, oltre al Mercatino O.P.I., si potrà approfondire la conoscenza dell’Associazione “Donne per la Sicurezza ODV” che attraverso le sue volontarie e volontari si occupano di promuovere iniziative e campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Scopo precipuo dell’organizzazione di volontariato è proprio quello di divulgare informazioni incentivando donne, uomini, madri, padri, amici e parenti rispetto all’attenzionata tematica, mettendo a disposizione delle eventuali vittime un team di legali e psicologi, necessari per la tutela di tutte le donne, attraverso un atto di concreta solidarietà.

Nel mese, dedicato alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza della nonviolenza e del rispetto delle donne, l’Associazione “Donne per la Sicurezza ODV” è lieta di affiancare e portare il suo contributo all’evento organizzato dalle O.P.I. a Fiumicino. Presso gli stand allestiti in Piazza Grassi si potranno ammirare le originali creazioni artigianali dei soci dell’Associazione, i quali realizzano, con le proprie mani, particolari opere di bigiotteria, come collane, bracciali, orecchini ed altri monili, realizzati con materiali unici come pietre dure, tessuti e resine. Tra le altre creazioni vi sono, altresì, prodotti all’uncinetto, modelli unici per la casa, ceramiche, saponi biologici, abbigliamento, prodotti di sartoria, oltre che sciarpe e foulard cuciti a mano con stoffe di alta qualità.

L’iniziativa di domenica prossima sarà occasione per coniugare la gradevolezza data dalla ricerca di particolari e speciali doni, anche in prospettiva del Natale, con la sensibilità e l’attenzione che si dedicherà alla fondamentale tematica della violenza sulle donne.