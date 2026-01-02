Diventa volontario della Protezione Civile AVVFC di Fiumicino

Tutti i cittadini di ogni età sono invitati ad avvicinarsi all’organizzazione per contribuire, con spirito solidale, alla protezione del territorio

di Fernanda De Nitto

L’Associazione Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino è ormai impegnata da diversi anni in tutto il territorio locale in attività di assistenza alla popolazione sia in situazioni di emergenza e soccorso, sia in azioni di prevenzione e formazione tecnico operativa.

La sede dell’organizzazione di Protezione Civile si trova presso il Wow Center, costituendo un importante punto di riferimento per tutta la località, proprio per le attività ed azioni promosse a sostegno e supporto di persone di ogni età.

Il luogo costituisce uno dei presidi antincendio strategici, insieme ad altri che garantiscono una presenza attiva anche nelle zone più a nord del Comune.

Presso i locali l’Associazione organizza diversi corsi, di varia natura, riguardanti sia al campo domestico che lavorativo, come ad esempio: primo soccorso, uso del defibrillatore, disostruzione pediatrica e per adulti, ed antincendio. La formazione riguarda anche il movimento terra, la sicurezza sul lavoro e moltissime altre tematiche legate sempre agli aspetti di prevenzione, soccorso ed attività di pubblica incolumità.

Il luogo è divenuto nel tempo un punto di riferimento importante anche per i cittadini della località, proprio per le iniziative aggregative e sociali promosse quotidianamente dai volontari presenti in loco. L’Associazione recentemente sta promuovendo anche attività di dopo scuola, in particolare per gli studenti delle elementari e medie, mettendo a disposizione i propri spazi per le attività didattiche pomeridiane. I ragazzi possono tranquillamente svolgere i propri compiti e seguire lezioni grazie alla collaborazione di genitori, docenti in pensione, studenti universitari e di tutti coloro che hanno modo e tempo da poter dedicare a questo importante progetto rivolto agli studenti.

L’AVVFC di Fiumicino è, altresì, operativa con diversi reparti: il 4×4, il nautico, il salvamento acquatico, l’antincendio, l’idrogeologico, il sanitario, il gruppo cinofilo, i bikers, l’attività didattica ed antibullismo, il controllo di sicurezza davanti alle scuole e lo sportello di ascolto antiviolenza.

L’Associazione invita coloro che sono interessati a divenire volontari di protezione civile ad avvicinarsi all’organizzazione al fine di poter collaborare nel segno della solidarietà e della partecipazione, per essere, soprattutto, utile al prossimo.

INFORMAZIONI Per informazioni si può contattare l’Associazione, andando direttamente in sede, oppure telefonicamente al numero 327 666 9519 o scrivere una e-mail a protezionecivilefiumicino@gmail.com