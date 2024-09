Dall’ANPI il patrocinio per la prima edizione del premio Salvo D’Acquisto

La cerimonia di premiazione si terrà nel weekend del 21 e 22 settembre presso il Museo del Saxofono di Maccarese

di Fernanda De Nitto

Si avvicina la data della prima edizione del Premio Salvo D’Acquisto, ideato e promosso dalla Farmacia Sociale Salvo D’Acquisto di Palidoro, d’intesa con il maestro Attilio Berni, direttore del Museo del Saxofono; hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, anche, la Biblioteca dei Piccoli e l’Ecomuseo del Litorale Romano.

La cerimonia di premiazione si terrà nel weekend del 21 e 22 settembre presso il Museo del Saxofono di Maccarese. Per le finalità altamente filantropiche l’iniziativa ha ottenuto in questi giorni un importante riconoscimento da parte dell’ANPI.

“Il Premio Salvo D’Acquisto ha ottenuto il patrocinio dall’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, per le finalità comuni, tra l’iniziativa e l’organizzazione, relative ai valori di libertà, democrazia e solidarietà – dichiara il dott. Marco Tortorici, ideatore del Premio Salvo D’Acquisto – L’ANPI, che per molti rimane esclusivamente un’organizzazione antifascista, si definisce, invece, sui valori fondanti della nostra Nazione, che sono stati poi ben codificati dalla Costituzione Italiana. La concessione di tale patrocinio significa avere considerazione e rispetto da parte tutti i cittadini, in quanto siamo tutti italiani e tutti crediamo nei valori fondanti della nostra Repubblica”.

“Tra la sezione ANPI Lidia De Angelis/Salvo D’Acquisto e la Farmacia Sociale Salvo D’Acquisto è nata da subito una collaborazione comune di intenti – dichiara Giuseppe Liccardi, Presidente della sezione ANPI di Fiumicino – Le due realtà fino a poco tempo fa non avevano mai avuto occasione di conoscersi pur impegnandosi nel comune obiettivo di diffondere e promuovere iniziative dedicate alla memoria e al ricordo del vice brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare“.

“Con l’avvio della collaborazione – prosegue – ci siamo resi conto di avere le stesse peculiari caratteristiche che accomunano da sempre le due realtà e che si fondano sui principi di solidarietà, libertà e impegno comune, quali valori espressi con il sacrificio della sua vita dallo stesso Salvo D’Acquisto. Immediatamente abbiamo deciso di patrocinare il premio dedicato alla memoria del Carabiniere e collaborare per l’ottima riuscita dell’iniziativa. Nel contempo, avendo potuto ammirare l’opera realizzata dalla disegnatrice Silvia Crocicchi ‘Salvo e il gabbiano’, che racconta con garbo la storia di questo giovane eroe, l‘ANPI ha voluto concedere il patrocinio anche per il libro, che con poche immagini e frasi, esprime in tutta la sua potenza il concetto di libertà. Alle premiazioni del 22 settembre, proprio a testimonianza della collaborazione instaurata, parteciperà anche una rappresentanza della sezione ANPI di Fiumicino.

“Le iniziative realizzate insieme con la Farmacia Sociale Salvo D’Acquisto proseguiranno anche nel mese di ottobre con ulteriori attività culturali dedicate alla memoria del Carabiniere eroe, al fine di promuovere sempre la libertà, quale valore universale” conclude il Presidente Liccardi