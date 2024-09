Dal Comitato Tavoli del Porto l’appuntamento per vedere l’ultimo tramonto al Vecchio Faro

“Incontriamoci tutti, sabato 14 settembre alle 18:00, davanti ai cancelli del Vecchio Guardiano di Fiumicino”

“Questa potrebbe essere l’ultima estate al Vecchio Faro così come l’abbiamo sempre conosciuto, vissuto e amato prima dell’apertura del cantiere del porto crocieristico. E’ questo almeno quanto vorrebbero farci credere” si legge nella nota stampa del Comitato Tavoli del Porto.

“Il Comitato Tavoli del Porto e il collettivo Bilancione Occupato – prosegue la nota – sostengono che sia, invece, ancora tutto da decidere e la battaglia per fermare questo vero e proprio delitto ambientale sia ancora lunga! Questa è’ chiaramente una provocazione per scuotere le coscienze dei cittadini e invitare tutti gli amanti del Vecchio Faro alla mobilitazione popolare per dire ancora una volta NO alla realizzazione del porto crocieristico e SI alla riqualificazione dell’area senza regalarla alle multinazionali straniere, ma rispettandone la sua vocazione originaria”.

“Incontriamoci tutti per un ultimo tramonto di questa estate che volge al termine per salutare il Vecchio Guardiano di Fiumicino, con i suoi bilancioni e con la sua nuova e frequentatissima spiaggia con la speranza che a tramontare sia questo insensato progetto. Appuntamento quindi sabato 14 Settembre alle 18:00 davanti ai cancelli del Vecchio Faro per parlare dello stato del progetto e dei problemi che stanno emergendo durante la valutazione d’impatto ambientale” conclude la nota stampa del comitato I Tavoli del Porto