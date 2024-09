Dai Rotary di Fiumicino e Ostia un grosso impegno nel sociale

La presidente Catia Fierli: “Il nostro club è pronto ad affrontare le sfide che ci attendono”

di Umberto Serenelli

Accelera sul litorale romano l’impegno del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti e di quello di Roma-Ostia-Casalpalocco. Sono 31 gli iscritti al Rotary Fiumicino Portus Augusti presieduto da Catia Fierli che il prossimo 13 ottobre, nella sede comunale, presenterà ai soci il programma del nuovo anno rotariano 2024-25. Sarà anche l’occasione per fare un bilancio delle attività svolte nel sociale in stretta collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e con la Pro Loco.

Molto apprezzato negli istituti superiori Da Vinci, Baffi di Fiumicino e Anco Marzio, Labriola di Ostia il progetto “Giovani e prevenzione andrologica e ginecologica” che è stato esteso anche alla media Porto Romano. Nei programmi futuri ci sono varie iniziative e tra queste “I tesori archeologici del territorio di Isola Sacra- Fiumicino” con incontri e congressi a tema anche nei diversi siti archeologici del territorio. Il 19 ottobre è infatti prevista la visita al Museo delle Navi con una raccolta di fondi.

“Il nostro club ha una storia giovane ricca di impegno per il servizio umanitario, l’amicizia e l’integrità che ha accolto nuovi soci a cui rinnoviamo il benvenuto – sottolinea Fierli – Nel corrente anno, anche con gli altri club del Distretto 2080, lavoreremo insieme per continuare il nostro impegno con cui affrontare le sfide che ci attendono. L’obiettivo è fare la differenza nella vita delle persone”.

Il 15 novembre si terrà la serata dell’arte presso l’hotel Isola Sacra, mentre il giorno dopo è prevista “La giornata nazionale della colletta alimentare” con i protagonisti impegnati davanti ai supermercati. La Corte dell’Arenaro a Torrimpietra sarà invece teatro dell’evento contro la violenza sulle donne il 25 novembre. Il sipario dell’attività rotariana per il 2024 calerà con festa di auguri per il Natale il 14 dicembre sempre a Torrimpietra.

Il Rotary Ostia-Casalpalocco, presieduto da Massimiliano Mambor, è presente sul territorio da circa 15 anni e vanta 20 iscritti e in questo periodo è impegnato nella raccolta di fondi per acquistare materiale sanitario, soprattutto pediatrico, da inviare quanto prima in Guinea Bissau, un piccolo stato dell’Africa nord-occidentale. In uno dei Paesi più poveri al Mondo è infatti forte la richiesta di medicinali in quanto l’aspettativa di vita non arriva ai 50 anni e su 1.000 bambini nati, quasi 100 muoiono nei primi sei mesi di vita. Uno scenario veramente drammatico e l’opera del Rotary lidense è di vitale importanza perché riesce a alleviare il disagio con la fornitura medica direttamente all’ospedale pediatrico Bor in collaborazione con altre associazioni.

“Di recente abbiamo consegnato borse di studio universitarie – precisa Mambor – mentre ora siamo impegnati a organizzare un evento, in sintonia con il Parco archeologico di Ostia Antica, che si svolgerà il 5 ottobre e che prevede una raccolta di fondi. Ancora da stabilire invece una serie di iniziative a carattere ambientale che ci vedranno impegnati nella bonifica di aree”.

In cantiere il progetto per la consegna di riconoscimenti a personaggi locali che si sono distinti in ambito sportivo, culturale e nel campo sociale. Inoltre, in collaborazione con Rotary Foundation, entro la fine dell’anno sono previste alcune raccolte di fondi. Questi i Dirigenti del Club di Fiumicino per l’anno rotariano 2024/25.

Presidente: Catia Fierli; Vicepresidenti: Fulvio Leoni; Segretario: Roberto Cepparotti; Segretario Esecutivo: Sergio Mingrone; Tesoriere: Alessandro Luccitti; Prefetto: Elena Emanuel coadiuvata da Marco Capolei.

Presidente Commissione Progetti: Claudio Grieco coadiuvato da Fernanda De Nitto; Presidente Rotary Foundation: Laura Volpini; Presidente Commissione Effettivo: Marcello Tamiano; Presidente Commissione Cultura: Maria Gaia Pensieri; Presidente Commissione Amministrazione di Club: Annalisa Milazzo (armonizzare il regolamento e lo statuto); Rapporti con i Media e immagine del Club: Corrado Innocenzi coadiuvato da Fernanda De Nitto; Facilitatore dell’apprendimento del club: Marcello Tamiano; Assistente Distrettuale del Governatore per il Lazio: Antonello Rambotti; Esterni al Club: Avvocato Mario Bianchini RC Viterbo.