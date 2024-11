Da Maccarese e Fregene una catena di solidarietà per la popolazione di Valencia

Al via raccolta beni prima necessità per un “sostegno concreto”

di Dario Nottola

“Unisciti a noi e porta nuova speranza”. Dal territorio di Fiumicino decolla “un gesto d’amore” per Valencia. Grazie all’iniziativa “Mediterraneo in azione – El pueblo salvara’ al pueblo”, ha preso il via, in queste ore, una catena di solidarietà sul litorale romano, tra Maccarese e Fregene, con una raccolta di beni di prima necessità (nessuna raccolta di denaro o vestiti), per aiutare la popolazione della città spagnola colpita dalla grave e devastante alluvione.

Il progetto è stato ideato e promosso dal ristorante Pika Pika Maccarese – Paella e Tapas, con il supporto delle Suore Carmelitane di Fregene, del Centro Anziani della “Casa della Partecipazione” di Maccarese e del Comitato Fregene-Maccarese. L’obiettivo: fornire un sostegno concreto alla comunità Valenciana, grazie a contatti diretti con Eduardo Torres di Molino Roca che, assieme a “World Central Kitchen”, si sta occupando, in prima linea, di dare ogni giorno pasti caldi a tutta la popolazione.

Oltre al cibo (scatolame, zuppe pronte, pasta, riso, biscotti, latte in polvere, ecc.), prodotti igienici, pannolini, salviettini, accendini, candele, necessitano stivali, pale, scopettoni per rimuovere fango e acqua. Ed ancora, sacchi per rifiuti e secchi. I beni di prima necessità possono essere donati tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 9 alle 19, presso la parrocchia di Fregene in Largo Riva Trigoso, 3 dove l’accoglienza sarà curata dalle Suore Carmelitane. Info, 3342256825