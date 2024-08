Da AdR Club ulteriori gesti di solidarietà per l’associazione “Insieme con i disabili”

Fratini: “Un atto di sincera collaborazione, dimostrazione di un impegno solidale sancito da fatti concreti”

di Fernanda De Nitto

Continuano gli importanti gesti di solidarietà e vicinanza da parte di “Aeroporti di Roma Club”, che anche nella calura estiva ha fatto di nuovo visita alle ragazze e ai ragazzi del centro diurno dell‘Associazione “Insieme con i disabili” di Via Coni Zugna, a Fiumicino.

“I rappresentanti del Cral Adr sono venuti a salutare i nostri giovani e a trascorrere un pò di tempo con loro, dopo l’emozionante incontro che già c’è stato i primi di luglio” ad affermarlo il Presidente dell’Associazione “Insieme con i disabili”, Elisabetta Fratini

“Nel testimoniare la loro speciale attenzione nei confronti della nostra Associazione – prosegue – i referenti presenti, di Aeroporti di Roma Club, hanno portato in dono alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, oltre che ai volontari del centro, dei bellissimi teli mare. La particolarità del commovente regalo è data dal fatto che su questi teli il Cral Adr ha provveduto a far stampare il logo della nostra organizzazione accanto a quello degli Aeroporti di Roma. Un atto questo di sincera collaborazione, dimostrazione di un impegno solidale sancito da fatti concreti”.

“Un impegno che l’Associazione Insieme con i disabili sta promuovendo e sviluppando anche durante la stagione estiva – sottolinea Elisabetta Fratini – con aggiudicazione della manifestazione di interesse per il Progetto per Turismo Accessibile e Inclusivo per le persone con disabilità Accessibility on the Seaside – AcOnSea, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la partecipazione della Regione Lazio. Che prevede la realizzazione di spiagge libere inclusive nei comuni di Ardea, Ladispoli, Fiumicino, Pomezia e Santa Marinella“.

“Un ringraziamento speciale al Presidente di Aeroporti di Roma Club Antonio Ferreo, presente presso il centro diurno insieme con Patanella Maurizio, Gaveglia Alessandro, Rocchi Enrico, Papalia Massimiliano, Trodini Chiara e Canarile Cristiano. La loro presenza ed attenzione è quanto mai rilevante per la nostra realtà sociale, che passo dopo passo si impegna per donare una prospettiva di futuro concreta per tutti i nostri eccezionali ragazzi e per loro famiglie” conclude Fratini