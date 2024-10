Con la Farmacia Sociale Salvo D’Acquisto di Palidoro decolla l’iniziativa “Io leggo perché”

Libri in dono alle biblioteche scolastiche del territorio di Fiumicino

di Dario Nottola

Un invito forte a donare libri alle scuole del territorio di Fiumicino: scende ancora in campo la Farmacia sociale Salvo D’Acquisto di Palidoro promuovendo l’iniziativa “Io leggo perché”.

L’obiettivo è quello di contribuire ad arricchire le biblioteche scolastiche tramite delle donazioni: “Come farmacia sociale proponiamo, laddove ci fosse interesse, la donazione del primo libro per ragazzi sulla vita del nostro eroe Salvo D’Acquisto – illustra il dott. Marco Tortorici, Responsabile della Farmacia – Un testo che parla del suo coraggio e del suo altruismo, caratteristiche che ha avuto sin da bambino. E crediamo sia importante promuovere questi valori nelle scuole”.

I libri da donare potranno essere acquistati nelle librerie aderenti, che verranno rese note in seguito, così come le scuole che aderiscono all’iniziativa creando un gemellaggio per raggiungere l’obiettivo comune: collaborare per la crescita delle biblioteche scolastiche.

“Chiunque può donare un libro da destinare alle scuole del proprio territorio – conclude Tortorici – contribuendo così a questa iniziativa per ricordare l’importanza della cultura e dell’istruzione dei giovani studenti. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosi con libri che accompagneranno bambini e ragazzi nella loro percorso di istruzione. Per questo motivo è importante la sinergia con le scuole, per proporre testi costruttivi e affascinanti”.

Libri per imparare, esplorare e studiare: punto di riferimento delle scuole, le librerie possono contribuire alla crescita delle biblioteche scolastiche. Al seguente link si potranno sapere quali sono le librerie aderenti all’iniziativa: https://www.ioleggoperche.it/librerie