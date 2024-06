Comune Fiumicino proporrà un progetto per la navigabilità del Tevere

Obiettivi, un coordinamento ed interventi fino alla foce.

di Dario Nottola

L’amministrazione comunale di Fiumicino scende direttamente in campo per dare il via ad un progetto per la piena navigabilità e fruizione del Tevere fino alla foce. La Giunta comunale, con una delibera, ha dato, infatti, mandato al Sindaco Mario Baccini di promuovere un coordinamento per l’iniziativa “Navigabilità del Tevere” e di acquisire i pareri tecnico scientifici.

Su tale progetto complessivo, di cui da tempo si discute, il Comune di Fiumicino non figura tra i soggetti attuatori per essendo riconosciuta la competenza territoriale; pertanto, ora, la Giunta Comunale intende predisporre un progetto di fattibilità di concerto con la Regione Lazio, il Comune di Roma Capitale, la Città Metropolitana di Roma, attraverso un tavolo tecnico di prefattibilità tecnica-amministrativa dell’iniziativa.

L’amministrazione comunale – si apprende da fonti autorevoli – vuole predisporre una nuova scheda del contratto di Fiume; condividere il progetto, che dovrà risultare sostenibile; ed ancora, promuovere un programma di interventi con la più ampia partecipazione per acquisire proposte, suggerimenti, collaborazioni e stimolare il confronto con gli stakeholders del territorio di Roma e Fiumicino; accanto, una bozza di accordo con i soggetti pubblici per promuovere e sostenere l’iniziativa della navigabilità del Fiume Tevere dalla Capitale alla Foce; Infine, procedere a dare ampia diffusione del progetto in programma mediante un avviso pubblico informativo per raccogliere osservazioni e contributi da parte del Territorio e dai privati ma anche dalle altre istituzioni per far sì che il progetto sia l’inizio di una nuova rapporto Città – Tevere. “Il progetto si pone l’ambizioso obiettivo di confrontarsi con le città europee sui grandi Fiumi: del resto Fiumicino è figlia del padre Tevere”, viene sottolineato.