Carta d’identità elettronica, nuove aperture straordinarie a Fiumicino e Palidoro

Quattro giornate tra fine agosto e settembre per sostituire la carta d’identità cartacea. Disponibili 60 CIE per ogni apertura, accesso senza prenotazione fino a esaurimento dei numeri

Nuove aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Comune di Fiumicino per agevolare i cittadini nella sostituzione della carta d’identità cartacea con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Il calendario prevede quattro giornate tra la fine di agosto e il mese di settembre. Sabato 29 agosto sarà aperta la sede di Palidoro, in piazza S.S. Filippo e Giacomo 19; domenica 30 agosto toccherà invece alla sede di Fiumicino, in piazza Generale C.A. Dalla Chiesa 80. Nuova apertura a Fiumicino domenica 6 settembre, mentre sabato 12 settembre il servizio straordinario tornerà nella sede di Palidoro.

Il Comune ha inoltre annunciato che nelle prossime settimane saranno comunicate ulteriori date.

Gli uffici apriranno alle ore 9 e, in ciascuna giornata, potranno essere rilasciate 60 Carte d’Identità Elettroniche. L’accesso agli sportelli avverrà attraverso un numero progressivo da ritirare direttamente all’ingresso, fino all’esaurimento dei 60 posti disponibili.

L’iniziativa è riservata esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Fiumicino ancora in possesso di una carta d’identità cartacea, che dovrà essere consegnata allo sportello al momento della richiesta della nuova CIE. Per tutte le altre esigenze continueranno invece a essere utilizzati i consueti canali di prenotazione.

Per richiedere il nuovo documento sarà necessario presentarsi con la carta d’identità cartacea, una fototessera recente, scattata da non più di sei mesi e conforme agli standard ICAO, e il codice fiscale.

Il costo per il primo rilascio della Carta d’Identità Elettronica è di 21,95 euro. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente allo sportello tramite carta di credito, carta di debito o bancomat.

Il Comune ricorda inoltre che, in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026, le carte d’identità cartacee non ancora scadute manterranno la propria validità fino al 31 gennaio 2027 e, nelle more del rilascio della CIE, potranno continuare a essere utilizzate per il riconoscimento nei casi previsti dalla normativa.

Tra questi rientrano l’accesso alle prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, le operazioni presso banche, Poste e istituti finanziari, il ritiro della pensione e della corrispondenza, la notificazione degli atti giudiziari e gli altri servizi essenziali previsti dalla legge.

Per i rapporti contrattuali pubblici o privati stipulati entro il 3 agosto 2026, nei quali la carta d’identità cartacea sia stata utilizzata per identificare il contraente, il documento continuerà invece a mantenere efficacia fino alla naturale data di scadenza riportata sulla carta, senza necessità di sostituzione anticipata.