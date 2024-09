Carolina Verri e Lorenzo Cotroneo i vincitori della prima edizione del Premio Salvo D’Acquisto

Il premio sarà conferito nel weekend del 21 e 22 settembre presso il museo del Saxofono a Maccarese

di Dario Nottola

Un premio per l’altruismo. Carolina Verri, una bambina leccese di 10 anni, nella categoria Ragazzi, protagonista di un gesto di estrema bontà, ed il dottor Lorenzo Cotroneo, nella categoria Farmacisti, per il suo impegno a favore della sua comunità locale, sono i vincitori della prima edizione del Premio Salvo D’Acquisto.

Il riconoscimento, dedicato al vicebrigadiere dei carabinieri che sacrificò la sua vita per salvare a Palidoro 22 civili innocenti il 23 settembre 1943, ed ideato dalla farmacia sociale “Salvo D’Acquisto” di Palidoro in collaborazione con il museo del Saxofono, la biblioteca dei Piccoli e l’Ecomuseo del litorale romano, è dedicato alle persone che antepongono l’interesse collettivo a quello personale. Sarà conferito nel weekend del 21 e 22 settembre. L’evento avrà luogo presso il museo del Saxofono, a Maccarese.

La cerimonia di premiazione (domenica) sarà preceduta (sabato) da un concerto dell’orchestra “Mille Lire al Mese”, che eseguirà brani di swing italiano che venivano ascoltati negli Anni ’30 e ’40. Accanto alla giuria, presieduta da Attilio Berni, fondatore e direttore del museo del Saxofono, ci sarà il prof. Alessandro D’Acquisto, fratello del vicebrigadiere, che consegnerà i riconoscimenti ai vincitori.

Carolina Verri è stata scelta perchè, dopo aver ricevuto una bella somma di denaro da genitori, amici e parenti, in occasione della prima Comunione, ha deciso di utilizzare quel denaro trasformandolo in buoni, che ha consegnato alla Caritas leccese, richiesti alla gelateria sociale “Defriscu”, nel centro storico di Lecce. Si tratta della prima gelateria sociale italiana, che si avvale della buona volontà e dell’impegno di ragazzi down che ci lavorano.

Lorenzo Cotroneo, farmacista di Bisignano (Cosenza), ha voluto valorizzare il centro storico in cui da sempre svolge la propria attività, dando risalto ad una delle arti e delle tradizioni di cui gli artigiani bisignanesi sono maestri: la ceramica artistica, posizionando in più punti di Bisignano, delle opere di grande bellezza. Ha provveduto poi a rivestire, con delle maioliche smaltate, i gradini di una scalinata al centro del paese. Su ogni gradino si possono leggere frasi che appartengono alla leggenda della musica italiana.

La giuria del Premio include figure di spicco della comunità locale come Giovanni Zorzi (Ecomuseo), Walter Canini (Biblioteca dei Piccoli), Giancarlo Cammarata (luogotenente con carica speciale dell’Arma dei Carabinieri, in congedo); in giuria anche Silvia Crocicchi (illustratrice e autrice del libro per ragazzi “Salvo, il Gabbiano”, che sarà presentato durante la manifestazione), Luca Caliò (comunicatore esperto e specializzato nel mondo dei farmacisti) e il giornalista Paolo Palliccia.