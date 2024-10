Benessere e salute: per la “Festa dei Nonni”, esami cognitivi gratuiti a Villa Guglielmi

Nel contesto dell’evento promossa l’iniziativa “Fai il tagliando alla tua memoria”, organizzata dai Lions

di Fernanda De Nitto

Si è tenuta presso la Corte di Villa Guglielmi la mattinata dedicata alla prevenzione della salute cognitiva, promossa dal Comune di Fiumicino, in concomitanza con la festa dei nonni.

Tantissimi bambine e bambini hanno partecipato agli eventi di animazione e ai laboratori artistici messi a disposizione dall’amministrazione comunale, divertendosi con i protagonisti delle favole ed i supereroi più famosi con balli, canti e giochi.

Nel contesto dell’evento è stata promossa l’iniziativa “Fai il tagliando alla tua memoria”, organizzata dai Lions, e destinata a tutti i cittadini del territorio, indipendente dall’essere nonni o meno. Gli interessati si sono sottoposti ad un breve screening gratuito della memoria, con la somministrazione di una serie di test e questionari, volti a misurare le abilità cognitive quali l’attenzione, la funzione mnemonica ed esecutiva. Tale test è utile ad individuare eventuali problemi e deficit, ma chiaramente non si sostituisce ad una visita medica neurologica completa.

L’evento promosso dai Lions di Fiumicino doveva essere realizzato già nell’occasione del 21 settembre, Giornata Mondiale dell’Alzheimer, ma per ragioni logistiche, legate anche alla partecipazione degli studenti del territorio, non si è potuto strutturarlo per tale data.

Allo screening hanno partecipato numerosi cittadini interessati all’evento quale occasione di incontro tra diverse generazioni ed importante occasione per la prevenzione del benessere cognitivo.