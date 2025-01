Befana e Re Magi protagonisti della festa per l’Epifania a Fiumicino

Originale evento ad Isola Sacra dove è stato proposto un piatto di cotiche e fagioli alle famiglie

di Umberto Serenelli

La Befana e i Re Magi sfidano il tempo incerto per la gioia dei bambini a Fiumicino. Nelle principali località del Comune costiero i piccoli non hanno disertato i singoli eventi facendo incetta di dolcetti distribuiti dalla “vecchina”.

Anche i genitori hanno avuto la loro parte gustando un prelibato piatto di cotiche e fagioli, affogati con un bicchiere di vin brulè, proposta a quanti hanno partecipato alla festa organizzata dall’Agro di Isola Sacra. Abbastanza nutrita la presenza di famiglie con bambini che non hanno rinunciato a assistere all’arrivo della Befana isolana, calandosi dall’alto e lanciando dolci per i piccoli prima di finire sul rogo. “Siamo stati fortunati perché il tempo ci ha assistito – precisa Vittorio Petricca, presidente dell’Agro – Al tradizionale appuntamento era presente anche il Sindaco e abbiamo apprezzato la gioia dei bimbi grazie ai doni distribuiti. Ai genitori invece abbiamo riservato una ghiotta sorpresa”.

A Fiumicino, in piazza Grassi, l’attenzione dei bimbi è stata richiamata dalla vecchina a cavallo della scopa che ha aperto la giornata ricca di manifestazioni con l’esibizione degli allievi di una scuola di danza. A seguire la Pro Loco ha proposto giochi ed intrattenimenti con il consueto lancio di dolcetti ai bambini sotto una bella nevicata.

“Aspettando la Befana” si è invece svolta domenica presso il Parco Azzurra a Focene e, sempre nel pomeriggio dello stesso giorno, nei giardini del Castello San Giorgio a Maccarese distribuite 300 calzette. Ieri, nella parrocchia di Sant’Antonio, la Pro Loco Fregene-Maccarese protagonista della distribuzione di panini, salsicce e porchetta seguita dal classico falò.

“14^ edizione della Befana” a Aranova, organizzata da Crescere insieme, con animazione e musica per le famiglie nel centro “La Tartaruga” dove sono state distribuite calzette a tutti i bambini presenti. Una rappresentanza di Crescere insieme si è poi recata all’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro per completare la distribuzione a ragazzi meno fortunati.

Atmosfera festosa per la prima edizione del presepe vivente a Torrimpietra e l’arrivo dei Re Magi. L’evento si è svolto in via Marcolini con la presenza della Befana nella chiesa San Antonio.

Il Borgo rurale di Testa di Lepre è stato invece teatro del presepe vivente culminato con i doni sempre dei Re Magi.

“L’Epifania è l’ultima festa di questo atteso periodo e tutte le località del nostro Comune hanno organizzato iniziative di richiamo per famiglie e bambini, nonostante la giornata incerta, dove sono state abbattute le differenze sociali”, precisa il primo cittadino Mario Baccini