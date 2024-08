“Beach for all”, inaugurata questa mattina, sul Lungomare della Salute, la prima spiaggia inclusiva del litorale

Bagni e docce accessibili, pedane e sedie speciali, 50 ombrelloni e 100 lettini, disponibili gratuitamente per il pubblico

di Fernanda De Nitto

E’ stata inaugurata questa mattina, sul Lungomare della Salute di Fiumicino, la prima spiaggia libera e inclusiva del litorale “Beach for all”, realizzata grazie a un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la partecipazione della Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo Cinema Audio Visivo Sport della Regione Lazio.

Presenti all’inaugurazione il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, il Direttore della Direzione Regionale Affari della Presidenza e Turismo Paolo Giuntarelli, l’Assessore all’Inclusione Sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, il Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, Roberto Severini, ulteriori referenti regionali e diversi membri della Giunta e del Consiglio comunale di Fiumicino, le forze dell’Ordine territoriali, la Polizia Locale e alcuni rappresentanti dell’associazionismo.

La nuova spiaggia è stata progettata per essere accessibile a tutta l’utenza, con bagni e docce allestite all’uopo, pedane e sedie speciali che permetteranno a tutti di procedere tra gli ombrelloni ed arrivare in mare. L’area è dotata di 50 ombrelloni e 100 lettini, disponibili gratuitamente per tutti coloro che desidereranno trascorrere una piacevole giornata in riva al mare di Fiumicino.

Per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti i bagnanti e i frequentatori della spiaggia inclusiva sono presenti in loco due assistenti bagnanti, quattro assistenti formati dalla Regione Lazio per le persone con disabilità, tre addetti alla pulizia della spiaggia e la guardiania diurna e notturna.

E’ inoltre previsto un servizio di trasporto pubblico locale riservato ai fruitori dell’arenile con una linea circolare avente capolinea presso il terminal bus di Via Foce Micina, con partenze previste ogni venti minuti. La linea sarà diretta verso la spiaggia con uniche fermate intermedie presso Largo Paolo Borsellino e il Lungomare della Salute. Il mezzo osserverà il seguente percorso: Via Foce Micina, Darsena, Lungomare, Piazza Borsellino, Via del Faro, Via di Villa Guglielmi e ritorno presso il plateatico di Via Foce Micina.

“Oggi è una giornata importante per la nostra Città, dedicata all’inclusività, con l’apertura della prima spiaggia libera e inclusiva per tutti, realizzata grazie all’importante progetto proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Lazio – afferma il Sindaco, Mario Baccini, che aggiunge – Un luogo dedicato a tutti e per tutti, dove trascorre delle piacevoli ore in riva al mare, soprattutto per tutte quelle famiglie con ragazze e ragazzi disabili che sino ad oggi avevano, purtroppo, notevoli difficoltà nel gestire una giornata al mare. Fiumicino è tra i primi comuni d’Italia dove da oggi esiste questa importante realtà, insieme con altri quattro città del litorale partecipi dello stesso progetto, che sono Ardea, Pomezia, Ladispoli e Santa Marinella. Un primo importante passo verso una città sempre più inclusiva” ha concluso il Primo Cittadino.

“La Regione Lazio si sta impegnando affinché tutti i territori siano sempre più inclusivi e accessibili alla luce della sensibilità di alcune amministrazioni, in particolare nei confronti della disabilità. Garantire spiagge di facile fruibilità per tutta l’utenza è un obiettivo della giunta regionale a guida del Presidente Rocca, con stabilimenti balneari che possano permettere un facile accesso sia all’arenile che al mare, in totale e completa sicurezza” ha dichiarato l’Assessore regionale all’inclusione sociale Massimiliano Maselli.

“Tale progetto si è realizzato fattivamente grazie alla preziosa collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino, in particolare dell’Area Lavori Pubblici, che ha consentito in tempi molto rapidi l’installazione e la realizzazione di tutte le strutture presenti oggi presso la spiaggia, compresi i servizi e le pedane di accesso al mare – ad affermarlo l’Associazione Insieme con i disabili nella persona del Presidente Elisabetta Fratini e della referente del progetto Maddalena – Tutto ciò è motivo di grande commozione ed orgoglio per tutti noi, soprattutto per le famiglie che da oggi potranno trascorrere delle gradevoli giornate in riva al mare” hanno concluso le referenti dell’Associazione