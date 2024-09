Al via la terza edizione di “Alzati & Pedala”: ecco il programma per Maccarese e Fiumicino

La ciclo-staffetta ecologica che vedrà le comunità parrocchiali organizzare in contemporanea dei percorsi in bicicletta attraverso città e zone delle diocesi

di Dario Nottola

Per sensibilizzare sulla conversione ecologica e sulla lotta al cambiamento climatico, in undici località delle Diocesi di Porto e Santa Rufina e Civitavecchia si svolgerà domani pomeriggio la terza edizione di “Alzati & Pedala”.

Si tratta di una ciclo-staffetta ecologica che vedrà le comunità parrocchiali organizzare in contemporanea dei percorsi in bicicletta attraverso città e zone delle diocesi: Cerveteri-Ladispoli-Santa Marinella; Casalotti-Selva candida; Fiumicino-Maccarese-Fregene; La Storta-Castelnuovo di porto e Civitavecchia.

“Prendersi cura del Creato – sottolinea Gianrico Ruzza, vescovo di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia, che sarà presente alle 15 all’avvio della tappa di Maccarese proponendo una riflessione – è l’impegno che il Papa ci chiede. È un compito nel quale riconosciamo innanzitutto la dimensione spirituale perché riguarda l’integrazione tra la vita umana con la sua interiorità e il Creato, donato da Dio, da custodire e da lodare nella sua bellezza”.

A Fiumicino la ciclo-staffetta partirà alle 15 dalla parrocchia Santa Paola Frassinetti per fare tappa poi nelle parrocchie Santa Maria Stella Maris, Santa Maria Porto della Salute, la Chiesa del Santissimo Crocifisso Santa Maria Madre della Divina Provvidenza con il rientro, alle 17.45, a Santa Paola Frassinetti dove ci sarà un ristoro ecologico.

A Maccarese, alle 14.45, il ritrovo con le bici sarà sul piazzale della parrocchia di San Giorgio; alle 15 il saluto del vescovo Gianrico Ruzza ed alle 15.30 la partenza in direzione Fregene seguendo viale Castel San Giorgio e via Tirrenia; alle 16 la visita guidata della Torre di Maccarese a cura di Giovanni Zorzi (Ecomuseo del Litorale, alle 14.45 sul piazzale della parrocchia verranno distribuiti i biglietti gratuiti per partecipare alla visita guidata della Torre di Maccarese); alle 17.15 il rientro in bici in parrocchia ed alle 17.30 la merenda ecologica.