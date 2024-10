Fiumicino, al via i lavori per la riqualificazione della Darsena e di Viale Traiano

Dal 21 ottobre prevista nuova disciplina di traffico provvisoria e divieto di sosta nell’area di Largo Marinai D’Italia

Al via i lavori di riassetto della Darsena e quelli di collegamento della ciclabilità tra il Lungomare della Salute e Via del Faro. Per procedere con le operazioni è necessario cantierizzare l’area di Largo Marinai d’Italia – Darsena – ed interdirla sia al transito che alla sosta.

DISCIPLINA TRAFFICO PROVVISORIA dal 21 ottobre, fino alla fine dei lavori, verrà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria:

– limite di velocità 30 km/h e uscita mezzi di cantiere sul tratto di Viale Traiano tra l’intersezione con Via G. Giorgis e Via degli Ormeggi;

– divieto di transito, di sosta e fermata con zona rimozione su tutta l’area di Largo Marinai D’Italia;

– apposizione del segnale di lavori in corso, limite di velocità 30 km/h, senso vietato ed uscita mezzi di cantiere.

“Abbiamo atteso la fine dell’estate per non creare disagi ai cittadini ed alle attività commerciali – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Ora procederemo con il primo grande intervento della nostra amministrazione. Per la funzionalità ed il decoro di uno dei luoghi più caratteristici e centrali della città”.

“Abbiamo modificato il progetto iniziale invertendo gli spazi tra la passeggiata ed il parcheggio. La variante – spiega – prevede lo sviluppo dell’area pedonale dalla parte del centro abitato e sul lato banchina la realizzazione della strada. I parcheggi auto saranno due, a spina, lungo la carreggiata centrale; previste postazioni anche per le auto elettriche. L’attuale corsia ciclopedonale rimarrà nella posizione attuale”.

“I lavori inficeranno pochissimo sulla viabilità poiché, come primo intervento, sarà realizzata la nuova strada e solo al termine della sua costruzione verrà chiusa quella attualmente in essere” conclude l’Assessore Onorati.

L’intervento, che complessivamente ha un valore di 3 milioni di euro, di cui 300mila stanziati dal Comune di Fiumicino e 2,700milioni di euro dalla Regione Lazio, include anche il collegamento della ciclabilità tra il Lungomare della Salute e Via del Faro. Un sentiero di attraversamento lungo la fascia costiera prossima alle abitazioni che si svilupperà fonte mare e che prevede due punti si stazionamento e riposo, per agevolare persone anziane o chi ha problemi di mobilità, oltre ad una gradonata per consentire l’accesso all’arenile. L’opera si inserirà in maniera armoniosa nel paesaggio esistente, tipico della macchia mediterranea con formazioni dunali e sarà arricchita con la piantumazione di arbusti e piante caratteristiche di questi luoghi.

Su via del Faro sarà istituita una nuova rotatoria per agevolare lo smaltimento del traffico, che sarà abbellita con un aiuola centrale dove verrà posizionata la statua di Enea, realizzata dal maestro Ugo Attardi ed attualmente esposta in Darsena. Il termine dei lavori è stimato entro la fine del 2025.