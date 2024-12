Al terminal 1 del Leonardo da Vinci l’opera “Getto di luce” dell’artista Helidon Xhixha

L’hub di Fiumicino sempre più un luogo di promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea

di Fernanda De Nitto

E’ stata presentata questa mattina, presso l’area esterna delle Partenze del Terminal 1 dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, la scultura monumentale “Getto di Luce” dell’artista albanese Helidon Xhixha.

L’opera vuole rappresentare energia e movimento attraverso una forma triangolare, rivolta verso l’altro, che simboleggia il viaggio e la connessione tra culture diverse. La scultura in acciaio, attraverso le scanalature lungo il corpo centrale, intende raffigurare un simbolo di luce che scava la materia con forza e dinamismo. L’acciaio rassicura e dà forza al pensiero dell’uomo, creando un flusso di energia e interconnessione, per un futuro di prospettive luminose. Si tratta di un’opera dalle dimensioni imponenti, con una lunghezza di 4,8 metri, una profondità di 4,2 metri, per un’altezza di 10,7 metri, composta da acciaio marino, con una base in cor-ten, speciale lega d’acciaio ad elevata resistenza.

Presenti all’inaugurazione l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, lo scultore Helidon Xhixha, il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, il Presidente Iren, Luca Dal Fabbro e il Presidente di Cultura Italiane, Angelo Argento.

L’artista Xhixha si definisce uno scultore di luce che mediante l’acciaio, ed altri materiali, trasforma in energia pura. Il maestro, che vive e lavora tra Milano e Dubai, crea opere tridimensionali attentamente studiate, come “Getto di Luce” che attraverso le sue dimensioni monumentali, rifrange e riflette la luce e l’ambiente che circonda l’opera d’arte, mediante l’utilizzo dell’acciaio specchiato. Infatti, nonostante Xhixha negli anni abbia anche lavorato con il vetro, l’acciaio è rimasto il materiale prediletto nel corso dei suoi quindici anni di produzione artistica. Le sue sculture sono state esposte in musei, fiere d’arte, piazze cittadine e palazzi del governo in giro per il mondo. L’artista ha contribuito al National 9/11 Memorial di New York ed ha esposto le sue opere presso il Palazzo Mantegazza a Lugano, il Palazzo Reale di Torino, la Biennale di Venezia, la Biennale del London Design e i Giardini Boboli di Firenze.

“È un piacere presentare ‘Getto di Luce’, la scultura che ho realizzato per la città di Roma. Questa opera, in acciaio inox, nasce dall’incontro tra metallo e luce, simbolo della modernità e della tradizione di Roma, città che unisce storia e innovazione – ha dichiarato l’artista Helidon Xhixha – La luce, che gioca sulla superficie riflettente dell’acciaio, rappresenta un invito alla speranza e un punto di connessione tra passato e futuro, proprio come l’aeroporto è un crocevia di culture e sogni. La scultura, con la sua forma dinamica e direzionata verso l’alto, diventa un faro che guida i viaggiatori, simboleggiando l’energia di chi arriva, chi parte e chi sogna nuovi orizzonti”.

“L’iniziativa di oggi si inserisce in un percorso avviato da tempo da ADR che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’arte e la cultura nelle sue diverse declinazioni, trasformando così l’aeroporto, tappa del proprio viaggio, in uno spazio espositivo che celebra sia le bellezze dell’Italia che della città di Roma, da offrire ai visitatori – ha commentato Marco Troncone – L’Aeroporto Leonardo Da Vinci ha oggi una vocazione sempre più cosmopolita, è uno dei due hub in Europa, e uno dei dodici al mondo, con un rating Skytrax di 5 stelle per gli standard eccellenti nella qualità del servizio, ma che mantiene forte il legame con le proprie radici culturali e il territorio in cui opera”.

“L’hub di Fiumicino è tra i più premiati e preferiti dai viaggiatori di tutto il mondo, che con il tempo è divenuto un luogo di promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea, un museo diffuso dedicato ai turisti – ad affermarlo l’on. Federico Mollicone – Con il Governo stiamo incentivando l’applicazione della legge 717/49 del 2%, volta ad incrementare il patrimonio dello Stato e a promuovere il lavoro degli artisti, prevedendo la realizzazione di opere d’arte negli edifici pubblici di nuova costruzione. Stiamo sostenendo, altresì, progetti di sussidiarietà volti a semplificare la promozione di opere d’arte tra pubblico e privato, dove l’obiettivo è rendere operazioni come questa strutturali per tutte le infrastrutture della Nazione”.

L’esposizione di “Getto di Luce’’ è un’ulteriore tappa nella realizzazione di un vero e proprio museo nell’aeroporto di Fiumicino che, ad oggi, ha accolto numerose opere d’arte di epoche diverse: dalle statue provenienti dagli scavi di Ostia Antica, che rimarcano il forte legame col territorio, alle vetrate attribuite a Giotto provenienti dalla Basilica di Santa Croce a Firenze, dal “Salvator Mundi” del Bernini, fino alle installazioni contemporanee realizzate da Marcantonio, Manuel Felisi, Daniele Sigalot e Marco Lodola.