A Fregene un pino di Aleppo ed una Targa dedicati a Marcello Mastroianni

Questa mattina la cerimonia nel parco Federico Fellini, con il Sindaco Baccini e l’Assessore Costa

di Dario Nottola

Un legame storico rinnovato in nome del cinema e dell’ambiente. Questa mattina, a Fregene, nel “Parco Federico Fellini”, in occasione del 100° anniversario della nascita di Marcello Mastroianni, è stato piantato un pino di Aleppo in onore del grande attore italiano, che frequentò la località nel sodalizio con il Maestro Premio Oscar. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Fiumicino in collaborazione con il “Comitato Marcello Mastroianni”, che ha donato l’alberatura.

Presenti il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, l’Incaricato del Sindaco all’Ambiente, Emiliano Cogato e la consigliera comunale, Patrizia Fata.

“Questo albero dedicato a Mastroianni ha già prodotto un frutto: l’interessamento ed il coinvolgimento dei giovani – ha sottolineato Stefano Costa – E per questo dobbbiamo continuare a farlo, nel migliore dei modi. Ringrazio tutti i partecipanti della nostra amministrazione e del Comitato dedicato al nostro indimenticabile artista, con il quale abbiamo portato avanti l’iniziativa e tante altre ne seguiranno”.

Nel corso della cerimonia è stata, inoltre, apposta una targa commemorativa dedicata al protagonista di “Otto e mezzo” e de “La dolce vita”, che riporta una citazione: “Il Cinema è una gran bella festa, un gioco affascinante e io spesso ho paura che, allo scoccare della mezzanotte, una fatina mi chiesa di restituire tutte le cose che ho avuto…“.