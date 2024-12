A Fiumicino oggi l’evento ‘Clair de Lune’ con musiche di Debussy

In una settecentesca Villa Guglielmi il concerto a lume di candela



di Dario Nottola

Le musiche di Claude Debussy in un’atmosfera suggestiva a lume di candela, tra figuranti in abito ottocentesco. È il concerto evento “Clair de lune-A lume di candela” che sarà in scena oggi, a Fiumicino, alle ore 17, con replica alle 18.30, nella settecentesca Villa Guglielmi, uno degli edifici più belli e antichi della città, che ospito’ proprio il compositore e pianista francese Claude Debussy.

L’evento musicale, realizzato tramite il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale, è organizzato dall’Ufficio Cultura della Città di Fiumicino in collaborazione con la Pro Loco di Fiumicino ed il Centro Studi Musicali Torre in Pietra.

In programma l’esibizione del Duo Camilletti, composto da talentuosi artisti del territorio, che eseguirà alcuni tra i brani più iconici di Debussy: “Claire de Lune”, “Beau Soire” e “Syrinx”. Nella seconda parte della serata salirà sul palcoscenico la Original Saxie Band, orchestra dei docenti del Museo del Saxofono di Fiumicino con un repertorio congegnato sull’onda delle Traditional Band e degli Speakeasy, i locali swing tipici dell’epoca del proibizionismo.

L’ensemble, impreziosito da alcuni rari strumenti musicali custoditi presso il Museo del Saxofono, come il minuscolo Soprillo e il saxofono a Coulisse, offrirà al pubblico in sala un repertorio con arrangiamenti esclusivi e brani della tradizione classica jazzistica quali “The Jazz Me Blues”, “Mood Indigo” e “Ain’t Misbehavin”.