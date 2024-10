A Fiumicino il convegno sulla valutazione multidimensionale geriatrica in collaborazione con la Asl Roma 3

Picca: “Stiamo portando avanti diverse attività progettuali dedicate alla terza età”



di Fernanda De Nitto

Si è tenuto presso la sala consiliare del Comune di Fiumicino un importante incontro organizzato dalla ASL RM3, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, dedicato all’importanza della “Valutazione multidimensionale nello studio clinico e medico legale della persona anziana”.

Presenti alla mattinata di approfondimento dedicato alla geriatria, istituzioni, cittadini e operatori del settore socio sanitario, tra cui per l’Amministrazione comunale il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca. Per la ASL RM3 presente il Direttore del Distretto Sanitario di Fiumicino, dott. Filippo Muscolo, il quale ha ringraziato l’Amministrazione ed i vari relatori per l’approfondimento offerto in materia di terza età, a cui si deve il dovuto rispetto, attenzione e cura.

L’incontro ha permesso di comprendere la valutazione multidimensionale geriatrica, quale strumento nato con la geriatria e rivolto all’analisi complessiva del paziente cosiddetto anziano. Tale valutazione ha acquisito nel tempo connotazioni sempre più ampie, passando da strumento di valutazione prognostica a ricerca utile per l’identificazione del grado di autonomia funzionale del soggetto anziano, fino alla capacità di intendere e di volere dello stesso. Con la revisione della normativa sulla disabilità prevista dalla legge 62 del 3 maggio 2024 si sta rivedendo anche il campo di applicazione di tale valutazione in ambito medico legale.

Relatori dell’incontro sono stati diversi esperti del settore tra cui il dott. Ronzoni, Direttore UOC Geriatria dell’Ospedale Israelitico, il quale ha relazionato circa l’evoluzione dell’analisi geriatrica nel tempo; il dott. Potenza, Professore Aggregato Medicina Legale presso l’Università di Tor Vergata, intervenuto rispetto alla tematica delle valutazione multidimensionale nella identificazione delle capacità residue; il dott. Barzellotti, Guidice Ordinario del Tribunale di Civitavecchia, il quale ha descritto gli aspetti legali delle nuove norme relative alla disabilità; il dott. Di Dino, Assistente Sociale del Comune di Fiumicino, presente con una relazione riguardante le reali applicazioni della valutazione in termini procedurali e legali; il dott. Rossi, Avvocato del Foro di Roma, che ha proposto la realizzazione di un percorso che passi dall’interdizione all’amministrazione di sostegno e il dott. Sapone, Dirigente Medico legale INPS che ha approfondito gli aspetti medici delle nuova legge rispetto alla condizione di abilità.

“Durante l’ultima commissione consiliare delle politiche sociali, abbiamo improntato la proposta per l’istituzione delle figura del Garante dei diritti degli anziani per il Comune di Fiumicino – ha dichiarato nel corso dell’incontro in sala consiliare, l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca, che ha aggiunto – Tale ruolo consentirà di valorizzare e monitorare ogni iniziativa, promossa nel territorio, dedicata ai problemi del settore geriatrico e all’erogazione di prestazioni adeguate, al fine di soddisfare il diritto alla salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei nostri residenti più anziani”.

“Come Amministrazione – prosegue – stiamo portando avanti diverse attività progettuali dedicate alla terza età come il servizio sollievo per l’Alzheimer ed altre azioni promosse professionalmente dagli uffici del servizio sociale. Ciò che deve essere implementato riguarda la valutazione di patologie a livello clinico e sanitario che potrà essere realizzata attraverso una valida politica di prevenzione e con progetti lungimiranti che puntino, altresì, alla valorizzazione di tutte le tradizioni e le conoscenze culturali, artigianali e professionali che gli anziani di Fiumicino possono trasmettere e tramandare alle nuove generazioni” ha concluso Monica Picca