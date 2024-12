A Fiumicino i riti di Capodanno tra prenotazioni in ristoranti e l’acquisto del pesce fresco per i cenoni

Rimane alta la vigilanza della Capitaneria di Porto

di Dario Nottola

Con il bel tempo, complice l’alta pressione, si profila un buon trend di prenotazioni nei ristoranti del litorale romano ed, in particolare, di Fiumicino, in vista del Capodanno. Gettonati per i pranzi ed i cenoni i locali sul lungomare e del centro storico, ma non solo. Alcuni locali non saranno aperti nelle giornate di festività ma confermano “una buona richiesta d’informazioni e di prenotazioni da parte dei romani per tutto il periodo restante delle festività“.

E sono gettonate le pescherie, in particolare lungo il porto canale e non solo, per l’acquisto del pesce fresco. E, con il conseguente incremento della domanda di prodotti ittici, per garantire la sicurezza sulle tavole, rimane alta la vigilanza del personale della Capitaneria di Porto di Roma, su coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia, sulla tracciabilità ed etichettatura del pesce acquistato e sulla presenza di eventuali venditori abusivi.

Nell’ambito dell’operazione nazionale ‘e-fishing’ compiuta dalla Guardia Costiera a tutela della filiera della pesca, coordinata dal Centro di Controllo Nazionale Pesca del Comando Generale della Guardia Costiera, tra le attività più significative quella delle Guardia Costiera di Roma-Fiumicino che, insieme al personale della Asl Roma, ha posto sotto sequestro 670 kg di prodotto ittico scaduto in un centro di distribuzione all’ingrosso di Roma, destinato a essere distribuito ai ristoranti etnici. A Fiumicino sono molti i romani che, come tradizione, non perdono l’appuntamento “rituale” per acquistare, quindi, il pesce fresco in vista del cenone della vigilia e del pranzo di Capodanno in famiglia. Anche le tante attività gastronomiche romane e dello stesso territorio di Fiumicino si riforniscono presso le pescherie del centro storico, lungo il porto canale e le banchine, e le rivendite: “Stimiamo che saranno disponibili circa 60-70 quintali giornalieri del rinomato pescato fresco locale, una media di 3-4 quintali a barca: dopo il maltempo dei giorni scorsi, ora le buone condizioni meteo-marine, previste per il medio periodo, favoriscono in questi giorni l’uscita in mare dei 20 pescherecci della flotta locale, oltre alle barche della piccola pesca, e che ci permette di alzare gli standard di qualità”, viene riferito. Un trend che aiuterà, in vista del Capodanno, a stabilizzare i prezzi e la crescita dei listini dei prodotti ittici.