81esimo anniversario dalla morte di Salvo D’Acquisto: “Un Eroe che non vogliamo dimenticare”

Oggi la cerimonia alla presenza del Sindaco Baccini e della rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri

di Fernanda De Nitto

In occasione della ricorrenza dell’81° anno dalla morte del Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto si sono svolte, oggi, le cerimonie di commemorazione, con la deposizione delle corone di alloro, presso i luoghi simbolo della memoria del Carabiniere, Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, accompagnato da una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, insieme con alcuni membri della Giunta e del Consiglio comunale ha iniziato la cerimonie presso il monumento dedicato a Salvo D’Acquisto, sito presso la località di Palidoro.

La commemorazione si è svolta alla presenza dei rappresentanti delle associazioni delle Forze dell’ordine in congedo del territorio e delle studentesse e studenti della scuola primaria di Palidoro, afferenti all’I.C. Torrimpietra. I ragazzi della scuola elementare, che ha sede nei pressi nel monumento dedicato al Vice Brigadiere, grazie alla partecipazione ed adesione dei docenti della primaria, hanno realizzato degli originali e commoventi componimenti letterari e opere grafiche, tra cui un cartellone, dedicato alla vita e al gesto eroico del giovane Carabiniere.

Salvo D’Acquisto, infatti, a soli ventitre anni, non esitò un momento, nel sacrificare la propria vita per salvare quella di ventidue civili, uomini e donne, scelti a caso tra gli abitanti della zona dalle truppe naziste, desiderose di vendetta per un esplosione fortuita innescata dal loro comando.

Il Vice Brigadiere è stato per tutti, un esempio palese di altruismo, coraggio e determinazione; una testimonianza di umanità, nel senso più nobile del termine. Incolpevole di quanto accaduto Salvo D’Acquisto decise di arrecarsi la responsabilità di un crimine mai commesso, per evitare il massacro di intere famiglie residenti negli anni della guerra nei territori più a nord di Fiumicino.

Le cerimonie sono poi proseguite presso la Torre di Palidoro, dove ebbe luogo l’uccisione del Carabiniere, e in Piazza Salvo D’Acquisto a Passoscuro, ove è presente una statua dedicata alla memoria del giovane rappresentante delle Forze dell’ordine, che sacrificò la sua vita in atto di totale e assoluto altruismo.