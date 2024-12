3 dicembre: Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Stasio: “Solo con l’impegno di tutti possiamo raggiungere una società veramente inclusiva“

Il 3 dicembre è un’occasione per riflettere sui diritti e il benessere delle persone con disabilità, sostenendo l’eliminazione delle barriere e l’accesso universale alla cultura, all’istruzione e al lavoro.

La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, proclamata nel 1981, è un momento per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di garantire pari diritti e opportunità a tutti, indipendentemente dalle condizioni fisiche. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, adottata nel 2006, ha ribadito l’importanza di promuovere l’inclusione e la piena partecipazione alla vita sociale, economica e culturale delle persone con disabilità.

In Italia, numerosi eventi sono organizzati ogni anno per celebrare questa giornata e sensibilizzare sul tema dell’accessibilità e dell’inclusione. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) sostiene attività volte a favorire l’accesso alla cultura per tutti, anche attraverso l’iniziativa “Un giorno all’anno tutto l’anno”. Questo impegno si traduce in aperture speciali di musei e in eventi culturali in tutto il paese, come mostre, concerti e laboratori.

“La giornata del 3 dicembre ci ricorda che la lotta per l’uguaglianza non si limita a un solo giorno, ma deve essere un impegno continuo, volto a garantire una società senza barriere – ha dichiarato il consigliere comunale, Mauro Stasio – con eventi che riflettono l’impegno di enti pubblici e privati per creare un mondo in cui ogni individuo, indipendentemente dalle proprie abilità, possa vivere pienamente e liberamente“.

“Tuttavia, non basta solo celebrare una giornata, se non si adottano cambiamenti concreti e duraturi. La vera inclusione si costruisce quotidianamente, abbattendo le barriere fisiche e culturali che limitano la libertà e le opportunità di persone con disabilità. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, per garantire che le persone con disabilità non siano solo rispettate, ma anche veramente incluse in ogni aspetto della vita sociale. Solo con l’impegno di tutti possiamo raggiungere una società veramente inclusiva, dove la diversità non è più una barriera, ma una ricchezza” conclude Mauro Stasio.