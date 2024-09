12 anni e tanta voglia di imparare: la Farmacia Sociale Salvo D’Acquisto premia con una medaglia d’oro l’impegno di una ragazza orfana

Tortorici: “Abbiamo deciso di istituire una borsa di studio da mettere a disposizione di questa giovane ragazza”

Un gesto per premiare ragazzi che si impegnano negli studi, nonostante le difficoltà che la vita può metterci davanti. Ma anche un gesto che vuole rappresentare un giusto riconoscimento della società civile verso i custodi della nostra sicurezza e della legalità.

“Come Farmacia Sociale Salvo D’Acquisto – spiega il dott. Marco Tortorici – abbiamo deciso di premiare con una medaglia d’oro una giovanissima di 12 anni milanese, orfana, particolarmente meritevole, segnalataci dall’Organizzazione Nazionale di Assistenza degli Orfani dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC)”.

L’Organizzazione Nazionale di Assistenza degli Orfani dell’Arma dei Carabinieri si occupa di oltre 1000 ragazzi, sostenendoli, fin da piccoli e, per chi prosegue gli studi, fino al conseguimento della laurea.

“Per questi ragazzi avere un punto di riferimento è fondamentale – aggiunge il dott. Tortorici – Per questo motivo, nel mese del ricordo del nostro eroe Salvo D’Acquisto, abbiamo quindi deciso di istituire una borsa di studio da mettere a disposizione di questa giovane ragazza, che sia da esempio per tutti i giovani e che ricordi quanto sia importante l’istruzione. Un ringraziamento particolare al Gen. C.A. Salvatore Musso per la cordialità e la collaborazione che ha messo in campo per portare a buon fine quanto da noi proposto”.