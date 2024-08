Arriva a Fregene l’XI edizione del “Palio di Voga”

Bagnini da tutta Italia si sfideranno nella gara di voga sui pattini su un percorso di 300 metri con batterie da due sfidanti

di Dario Nottola

Un evento che è ormai un “classico” dell’estate ed assai atteso. Bagnini provenienti da tutta Italia mostreranno la loro abilità e si sfideranno martedì 6 agosto, a Fregene, per aggiudicarsi l’ambito trofeo del “Palio di Voga”, giunto all’undicesima edizione.

L’appuntamento è all’Albos club, sul Lungomare di Levante, su iniziativa della Società Nazionale di Salvamento Fregene in collaborazione con wateracademy.it e rescue_italia. La gara di voga sui pattini si articolerà su un percorso di 300 metri con batterie da due sfidanti ciascuna.

La sfida finale si terrà tra i migliori quattro tempi fino a proclamare il vincitore dell’edizione 2024. Quest’anno saranno tre le categorie in lizza: classica, master over 45 e femminile. Il programma si aprirà alle 18.15 con “Papà ti salvo io” dove saranno insegnate ai bambini le manovre basiche della rianimazione cardiopolmonare. Alle 19 l’avvio delle gare che si concluderanno alle 21 seguite dalle premiazioni. A seguire festa in spiaggia con brace e dj set con Max Stanzione. L’appuntamento è aperto a tutti.