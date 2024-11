A Testa di Lepre, commemorazione in onore delle vittime di Nassirya

Si è svolta questa mattina, nel piazzale della Chiesa di Largo Formichi a Testa di Lepre , la commemorazione in onore delle vittime di Nassirya . La cerimonia, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la sezione “ Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto ” dell’Associazione Nazionale Carabinieri, si è tenuta alla presenza del sindaco Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Roberto Severini e del vice sindaco Giovanna Onorati.

“Oggi ricordiamo chi ha sacrificato la propria vita per la pace e la solidarietà internazionale,” ha dichiarato il Vicesindaco di Fiumicino. “In un momento in cui i conflitti sono purtroppo ancora diffusi in molte aree del mondo, commemorare le vittime di Nassirya ci ricorda l’importanza del dialogo.”