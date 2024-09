A Fregene si chiude una stagione piena di sport ed inclusione grazie alla scuola “Sogno del surf”

Feola “Un grande plauso alla scuola di surf, al suo responsabile Marco Parri ed a tutto lo staff che ha ideato e coordinato una serie di progetti sociali, sportivi e territoriali”

di Dario Nottola

Sul territorio di Fregene è stata un’estate all’insegna di sport ed inclusione grazie agli eventi estivi della scuola surf “Sogno del surf” già pronta a ripartire con nuovi progetti per il territorio.

“Ho partecipato, presso il Gilda, ad un’iniziativa organizzata da “Sogno del surf” ed alla Federazione italiana surf FISSW, e sono stato felice di vedere come procedano i tanti eventi organizzati e coordinati con le molte associazioni sociali del territorio, a cui ho potuto partecipare per visionare lo straordinario lavoro, a tutela delle disabilità che procedono con queste giornate dedicate che offrono sempre risultati importanti – ha sottolineato il consigliere comunale di Fiumicino, Roberto Feola – Un grande plauso alla scuola di surf, al suo responsabile Marco Parri ed a tutto lo staff che ha ideato e coordinato una serie di progetti sociali, sportivi e territoriali, offrendo con azioni di volontariato e assistenza giornate di sport e inclusione nel mare di Fregene”.

“Abbiamo aggiunto un altro tassello del nostro impegno nel sociale – ha spiegato Parri – Siamo la prima scuola surf in Italia ad affrontare e mettere in pratica il delicatissimo tema del ‘Safeguarding’, ovvero il modello di gestione e controllo per prevenire abusi, violenze e discriminazione di ogni genere in ambito sportivo e con quest’ultimo evento abbiamo chiuso simbolicamente il nostro ciclo di progetti estivi dedicati ‘all’inclusione’ per ripartire, già prossimamente, con quelli della stagione invernale. Una giornata nel quale abbiamo ospitato gli avvocati Antonio Mastrone e Valerio Silvetti per presentarci le recenti novità normative per la tutela dei tesserati; abbiamo accolto ragazzi autistici collaborando con varie associazioni dedicandoci ai ragazzi delle case famiglia del nostro territorio e messi a disposizione di tutte quelle associazioni e famiglie di persone intese come “categorie deboli”, aprendo la nostra scuola con esperti del settore e volontari che li potessero seguire da vicino. Ci tengo a sottolineare, inoltre, il supporto della nostra Federazione FISSW e del Comune di Fiumicino che ha patrocinato diversi eventi e siamo pronti a ripartire con i progetti Invernali che ci permetteranno di vivere il mare e il nostro territorio”, ha concluso Parri.

“In questi importanti progetti di coesione, tramite la disciplina del surf, è stato bello vedere come si sono trasmessi sani valori di unità e forza, superando tutte le barriere possibili, unendo lo sport alla felicità di poter vivere il mare per tutti questi ragazzi, bambini e genitori, racchiudendolo in un momento di unione e di svago oltre che di sport ed un chiaro messaggio di speranza e leggerezza per tutti. Siamo orgogliosi di poter vedere che i molti progetti proseguiranno, nel nostro mare e nel nostro territorio, facendo un grande plauso a tutti per la disponibilità e la professionalità dimostrata”, ha terminato Feola.