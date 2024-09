A Focene gara d’appalto per costruire la rete di smaltimento delle acque meteoriche

Interesserà via Giuseppe Verdi a Mare Nostrum e un tratto di viale Focene

di Umberto Serenelli

Stop agli allagamenti delle strade di Mare Nostrum e dell’ultimo tratto a nord di viale Focene nella località omonima. È infatti scattata la gara d’appalto per il risanamento idrogeologico che dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno. I lavori prevedono la realizzazione di una conduttura, lunga oltre un chilometro, con cui procedere alla raccolta delle acque meteoriche che confluiscono su viale Focene e in via Giuseppe Verdi, nel quartiere Mare Nostrum, che verranno poi dirottate nel canale di bonifica delle acque basse proveniente dall’idrovora.

La prima tranche di interventi, che sono stati divisi in quattro step, vedrà la posa di un tratto di tubatura di circa 250metri da piazza Paganini dove è prevista la costruzione di una vasca di raccolta dotata di una pompa di sollevamento collegata al canale. Il progetto, che punta ad eliminare gli allagamenti, è stato redatto dalla società Ingenium Engineering di Orvieto e, nei giorni scorsi, l’assessorato ai Lavori pubblici ha bandito la gara a fronte di uno stanziamento di 1.250.000. Da anni i residenti chiedono la realizzazione del potenziamento della rete meteorica, visto che le griglie stradali sono a dispersione, per lo smaltimento dell’acqua piovana che allaga le vie anche in occasione di eventi metereologici di moderata entità. Il fatto che la località si trovi al livello del mare è motivo di enormi disagi perché l’acqua ha difficoltà a essere assorbita dal terreno. I residenti sono infatti costretti a transitare in zone allagate che sovrastano anche i marciapiedi. Molto spesso l’acqua piovana accedere nei garage o nei giardini delle abitazioni private. I pedoni non possono transitare sul ciglio del viale perché corrono il rischio di essere investiti dalle valanghe delle auto in transito. Anche le mareggiate contribuiscono a aumentare il livello dell’acqua in strada in quanto le onde superano l’arenile e raggiungono l’asfalto.

“Apprendiamo con soddisfazione la notizia dell’avvio del progetto di risanamento a Focene – afferma Antonella Gardin, presidente del Nuovo comitato cittadino -. Il problema degli allagamenti invernali è stato più volte segnalato all’amministrazione e ora auspichiamo che i lavori vengano ultimati nel più breve tempo possibile soprattutto a Mare Nostrum”. Nella zona in cui insiste il comprensorio, il fenomeno è molto evidente nei giorni di precipitazioni atmosferiche e servirebbe una barca per poterli superare. “Ci stanno molto a cuore gli interventi di risanamento idrogeologico – dice Giovanna Onorati, assessore ai Lavori pubblici – perché ci consentiranno di prevenire allagamenti, danni e disagi alla cittadinanza”. Piazza Paganini si trova nel punto più basso del quartiere e le piogge tendono a confluire in quella direzione creando vere e proprie distese di acqua.