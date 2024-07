Ostia, Associazione “Piccoli Non Invisibili APS” dona 5 poltrone letto al reparto Pediatria del Grassi

In dono anche prodotti per la cura del corpo e della pelle di mamme e bambini

di Dario Nottola

Sono giunte oggi al reparto di Pediatria dell’ospedale Grassi di Ostia cinque nuove poltrone letto. Sono state donate dall’Associazione “Piccoli Non Invisibili APS“.

“Renderanno il reparto ancora più bello, più comodo e soprattutto più accogliente per i bimbi ricoverati e per le loro mamme – viene sottolineato dalla Asl Roma 3 – A ringraziare l’associazione ed a visitare l’unità c’erano Massimo Morosetti, Direttore Dipartimento Medicina, Mario Ciampelli, Direttore della Unità di Ostetricia e Ginecologia, Luisa Pieragostini, direttore di Pediatria, Rita Gentile, Dirigente Professioni Sanitarie Ostetriche e medici e infermieri sempre del Grassi”.

“Ringraziamo il Responsabile dell’Associazione, il Dott. Gianfranco Nirdaci, per la donazione. Un gesto importante e generoso che testimonia attenzione e vicinanza verso il nosocomio di Ostia”. In dono sono arrivati anche prodotti per la cura del corpo e della pelle di mamme e bambini.

Foto dalla pagina Facebook ASL Roma 3