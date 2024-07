Testa di Lepre, su via Occioni tranciato cavo telefonico, circa 20 famiglie rimaste isolate

Magionesi e Zorzi: “chiediamo all’amministrazione comunale di presentare una richiesta formale all’azienda telefonica”

“Nei giorni scorsi su via Onorato Occioni a Testa di Lepre, a seguito di alcuni lavori stradali, è caduto un palo ed è stato tranciato un cavo telefonico. Per questo una ventina di famiglie si trovano completamente isolate, sia per quanto riguarda la rete fissa sia per quanto riguarda internet, con tutti i disagi del caso” lo dichiarano Paola Magionesi, segreteria Pd nord Fiumicino e Fabio Zorzi, consigliere comunale Pd Fiumicino.

“Per far riparare il guasto – aggiungono – diversi cittadini hanno contattato Tim, ma si sono sentiti rispondere che le singole segnalazioni hanno poco valore, in quanto andrebbe fatta richiesta di urgenza da parte delle autorità competenti. Una richiesta che, a detta dell’azienda telefonica, non sarebbe mai arrivata”.

“Pertanto visto che non basta la segnalazione dei cittadini, al fine di evitare inutili rimpalli e di non creare ulteriori disagi ai residenti coinvolti, chiediamo all’amministrazione comunale di presentare una richiesta formale all’azienda telefonica. In questo modo la maggioranza potrà dare seguito ai suoi buoni propositi profusi in passato, iniziando a non considerare di serie B i cittadini del nord del territorio” concludono Paola Magionesi e Fabio Zorzi