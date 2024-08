Parco Fotovoltaico, cala il sipario sul progetto nella zona nord del Comune di Fiumicino

Di Genesio Pagliuca: “Vince chi si batte per il territorio e perde chi tutela gli speculatori”

“Rigettato il ricorso presentato dalla ‘Fiumicino Rinnovabili Srl’, società con sede a Padova e 10 mila euro di capitale, contro il vincolo paesaggistico approvato nel 2022 dal Ministero della Cultura d’intesa con la precedente amministrazione, a stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, che con una sentenza pubblicata il 7 agosto 2024 ha rigettato il ricorso” lo dichiara il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Pertanto – evidenzia – il risultato di oggi non è altro che il lavoro svolto da noi in passato insieme con Comitati e Associazioni del Comitato ‘Rete Art. 136 Ambiente e Paesaggio’, anche grazie ad alcune deliberazioni consiliari approvate all’unanimità, quindi con il voto favorevole anche dell’attuale maggioranza”.

“Il nostro obiettivo – rimarca Di Genesio Pagliuca – è sempre stato quello di impedire che le zone agricole di pregio, ubicate al nord del Comune, si trasformassero in enormi distese di pannelli fotovoltaici, inutilizzabili ai fini della produzione agricola”.

“Dopo questa sentenza – aggiunge – la Giunta Baccini dovrebbe spiegare per quale motivo abbia ritenuto ‘temerario’ ricorrere al Consiglio di Stato a fianco del Ministero della Cultura contro la decisione del Tar, che in prima battuta aveva accolto il ricorso contro il vincolo presentato dalla ‘Fiumicino Rinnovabili srl’. Non solo, questa maggioranza nel luglio 2023 aveva bocciato la mozione presentata dall’opposizione che chiedeva di presentare ricorso al Consiglio di Stato insieme al Ministero e decidendo di cestinare le oltre 3600 firme raccolte a difesa del vincolo imposto”.

“Stavolta però ha vinto chi si è battuto a difesa del territorio, e ha perso chi tutela gli speculatori e chi sosteneva che il ricorso fosse temerario” ha concluso il Capogruppo PD