“Notti d’Estate 2024” un’estate riuscita ben oltre le aspettative

Poggio: “La notevole partecipazione di pubblico è motivo di orgoglio e soddisfazione per la nostra Amministrazione”

di Fernanda De Nitto

Con le serate di Ferragosto si concluderà il calendario estivo degli eventi culturali promossi dall’Amministrazione Comunale per l’estate 2024. A tracciare un bilancio sul calendario degli eventi realizzati nelle varie località del Comune di Fiumicino l’Assessore alla Cultura, Federica Poggio.

Assessore Poggio come è andata la rassegna ‘Notti d’Estate 2024’? “Il ricco calendario di eventi culturali e di intrattenimento si sta chiudendo con un successo che si può dire vada ben oltre le aspettative per la notevole e consistente partecipazione di pubblico che è stato presente in tutti gli eventi promossi dall’Amministrazione Comunale. Si sono realizzate, nella varie località, oltre trenta iniziative dedicate alla musica, alla comicità, al cinema, alla danza e allo spettacolo. Il programma ha cercato di offrire una varietà di eventi di elevata caratura, dedicato ad una platea diversificata, sia per gusti che per età. Ad esempio Fregene è stato protagonista a luglio della rassegna ‘Salotti d’Autore’ con presenze di eccellenza tra attori, registi e doppiatori del calibro di Carlo Verdone, Gianmarco Tognazzi, Giorgio Tirabassi, Micaela Andreozzi e Francesco Pannoficino, solo per citarne alcuni. Gli eventi allestiti presso la Pineta hanno registrato ogni sera un tutto esaurito di pubblico particolarmente interessato e partecipe. A Passoscuro vi è stato, invece, il grande concerto dei Gemelli Diversi, mentre Aranova musica e comicità sono stati assoluti protagonisti delle serate di fine luglio”.

La musica sembra essere un elemento fondamentale di tutta la programmazione promossa dall’Amministrazione Comunale. Quali gli ulteriori concerti realizzati nel territorio in questa torrida estate? “Si è conclusa ieri la rassegna proposta presso la Darsena di Fiumicino che ha visto protagonisti alcuni dei cantanti più amati e conosciuti nel panorama italiano della discografia, ad iniziare da Michele Zarrillo, per passare ai Tiromancino, alla musica disco anni ’90 e al giovanissimo LDA, oltre che alla comica Valentina Persia. La notevole partecipazione di pubblico che ha assiepato la darsena e le strade limitrofe è motivo di orgoglio e soddisfazione per la nostra Amministrazione, dove la musica è testimonianza di unione e aggregazione. Infatti, è stato bello vedere tra il pubblico giovanissimi fan insieme a genitori e nonni, che hanno sfidato la calura estiva, uniti da una grande passione e dall’interesse comune di godersi delle piacevoli ore nel nostro territorio”.

A conclusione degli eventi cosa prevede il calendario? “Le ultime iniziative della rassegna ‘Notti d’estate 2024’ si terranno in Via Torre Clementina, concomitanti con i festeggiamenti del Ferragosto. Questa sera, 13 agosto, è prevista la finale regionale dell’85° concorso nazionale di Miss Italia e l’elezione di Miss Riviera Tirrenica. Nell’occasione io sarò in giuria insieme con l’Assessore Monica Picca. Domani sera, vigilia del Ferragosto, ad allietare e far sorridere la platea sarà la comicità esuberante di Antonio Giuliani mentre il 15 agosto è previsto il concerto ‘Re Queen’ della Tribute Band Queen, un gruppo musicale dalle grandi capacità interpretative”.

La realizzazione di questi eventi è stata possibile grazie ad un importante lavoro di squadra e amministrativo coordinato dal suo Assessorato. Come è stato possibile realizzare un calendario così importante e di successo? “Per la realizzazione della rassegna è stata fondamentale l’organizzazione e il coordinamento del direttore artistico Massimo Guelfi e di tutti gli uffici e la dirigenza dell’Area Progetto Cultura ed Innovazione Tecnologica che si sono occupati della realizzazione di tutti gli eventi. Essenziale è stato, anche, l’apporto, per la sicurezza di tutte le serate, delle forze dell’ordine territoriali, della Polizia Locale, dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo di Fiumicino e dell’Associazione di volontariato Misericordia di Fiumicino”.

Quali i prossimi eventi in cantiere? “L’Amministrazione sta già lavorando ad alcune proposte importanti per la prossima estate, senza tralasciare tutto ciò che sarà organizzato e realizzato tra il periodo autunnale e sopratutto durante le festività natalizie”.