“Notti d’estate 2024” grande successo per i Tiromancino

Apprezzata e accolta con entusiasmo, dal pubblico, la storica band guidata da Federico Zampaglione

Inconfondibile sound quello dei Tiromancino che ieri sera si sono esibiti sul palco della Darsena di Fiumicino riproponendo i loro grandi successi come “Angoli di cielo”, “L’alba di domani”, “Due destini”, “Un tempo piccolo” e “Per me è importante”. Il pubblico, anche in questa occasione talmente numeroso da riempire ogni angolo della “piazza”, ha apprezzato e accolto con entusiasmo la storica band guidata da Federico Zampaglione e le sonorità non convenzionali che accompagnano il gruppo dal 1989, anno della loro nascita.

Parentesi “familiare” durante il concerto, quando Il cantautore romano ha invitato il papà a salire sul palco, Domenico Zampaglione, noto paroliere ed autore italiano che ha collaborato con vari artisti e contribuito alla scrittura di numerose canzoni di successo.

“Anagraficamente io sono suo padre e lui mio figlio, artisticamente però, lui è il padre ed io il figlio” ha dichiarato Domenico Zampaglione che da subito ha catturato la simpatia del pubblico.

Il concerto è stato inaugurato dal giovane artista italiano Icaro, seguito dal saluto istituzionale dell’Assessore al Turismo ed alla Cultura, Federica Poggio, dell’Assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli e dell’Assessore Monica Picca che hanno sottolineato la bellezza scenografica che la città di Fiumicino riesce ad esprimere in occasioni come quella di ieri.

“Il lavoro dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Mario Baccini, sta portando i suoi frutti. Lavoriamo ogni giorno in direzione degli obiettivi proposti durante la campagna elettorale, tra i quali quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini anche attraverso una programmazione culturale e di intrattenimento che rifletta l’importanza di Fiumicino come località turistica di prestigio – ha dichiarato l’Assessore, Federica Poggio – La realizzazione di eventi di alto livello è fondamentale per elevare il profilo della città ed attrarre visitatori contribuendo alla valorizzazione del territorio ed al rafforzamento della sua immagine come destinazione di eccellenza. Ringrazio i Tiromancino per aver arricchito il programma di ‘Notti d’estate 2024’ con la loro esibizione” ha concluso l’Assessore Poggio

Foto Fabio Diodato