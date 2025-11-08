Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino

Da anni i volontari presidiano l’I.C. Porto Romano per garantire sicurezza a ragazzi e genitori

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino si costituisce nel 2014 con lo scopo principale di promuovere attività di volontariato di protezione civile unitamente ad iniziative di valorizzazione culturale, ricreativa, sociale e di formazione professionale, soprattutto nell’ambito della prevenzione e del soccorso. Per le sue attività di Protezione Civile l’Associazione è inserita nel coordinamento regionale e comunale e nel Dipartimento della Protezione Civile facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I volontari dell’Associazione, tra le loro molteplici attività, sono impegnati da qualche anno in un servizio di prevenzione e sicurezza presso l’I.C. Porto Romano di Via Bignami. Un’attività che garantisce controllo ed attenzione per genitori ed alunni rispetto ad eventuali situazioni di bullismo o violenza. I promotori visto il successo dell’iniziativa lanciano un appello a tutti gli interessati affinché il servizio si possa estendere anche agli altri istituti scolastici di Fiumicino.