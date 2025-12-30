I piccoli orsacchiotti

Un tenero abbraccio di auguri per il nuovo anno

di Lia Onda

Supponiamo che ognuno di loro abbiano deciso di farci gli auguri in un modo diverso. Cosa mai ci potrebbero auspicare?

“Che il nuovo anno sia ricco di soddisfazioni” …. “Che il nuovo anno sia portatore di abbondanza e salute” …. “Diamo il benvenuto al nuovo anno portatore di cose positive” … “L’anno vecchio sta finendo, in quello nuovo rinnoviamoci”.

Con l’anno nuovo concludiamo tanti nuovi progetti. A tutti, Tantissimi auguri per un prospero 2026!

Web site Lia Onda: www.liaonda.com