Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 31 Dicembre 2025

Parco Archeologico di Ostia, il calendario delle aperture a inizio gennaio

 

Calendario di Capodanno ed Epifania per i siti di Fiumicino e Ostia

di Dario Nottola

Aperture (e chiusure) i primi giorni di gennaio 2026 nei siti di Fiumicino ed Ostia nel Parco Archeologico. Domani, 1 gennaio, l’Area archeologica di Ostia antica sarà aperta secondo il consueto orario e biglietto. Gli altri siti del Parco sono chiusi.

Domenica 4 gennaio: per la #domenicalmuseo, tutti i siti del Parco saranno aperti al pubblico, ciascuno secondo il proprio orario.

Lunedì 5 gennaio: tutti i siti del Parco rispetteranno il giorno di chiusura settimanale.

Il 6 gennaio: il giorno dell’Epifania tutti i siti del Parco saranno aperti al pubblico, ciascuno secondo il proprio orario e biglietto.

